La puntata del GF Vip del 22 febbraio è stata ricca di colpi di scena. Dayane Mello, durante la diretta dell'ultimo lunedì di febbraio, ha nominato inaspettatamente Rosalinda. La modella brasiliana è stata criticata dai compagni per la sua decisione e, dopo la puntata, si è confidata con Samantha De Grenet, dicendole che non è interessata al giudizio degli altri. Anche Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione e le ha detto di non credere al suo amore per la gieffina.

Dayane Mello criticata per aver nominato Rosalinda al GF Vip

Nella diretta di lunedì 22 febbraio del GF Vip, Dayane Mello ha deciso di nominare Rosalinda e il suo gesto non è passato inosservato agli altri gieffini.

Tommaso Zorzi ha criticato duramente la scelta della show girl, ricordandole di aver professato di amare l'attrice il giorno prima, mentre il giorno dopo ha deciso di votarla per eliminarla dalla casa di Cinecittà. Anche Stefania Orlando ha espresso un giudizio negativo sulla modella, dicendole: ''Talmente mi detesti che sacrifichi un'amica''.

Samantha consola Dayane dopo la puntata del GF Vip

Reduce dagli attacchi durante la puntata per aver tradito l'amica, Dayane ha fatto una chiacchierata con Samantha De Grenet. Nella notte, le due gieffine si sono ritrovate in veranda a parlare di quanto accaduto nel corso della diretta. Mello ha dichiarato che, nella vita, ha scelto sempre il percorso più difficile e la conduttrice romana ha provato a consolarla: ''Non è giusto neanche tutti contro di te'', facendo riferimento alle critiche ricevute dagli altri gieffini dopo la nomination a Cannavò.

Dayane ha replicato alla coinquilina, dicendole: ''Ma che me ne frega di questa gente?''. La modella brasiliana ha proseguito, affermando: ''Chi sono loro per essere contro di me? Sono perfetti? Non hanno mai sbagliato?''.

Tommaso Zorzi critica Dayane Mello

Tommaso Zorzi, dopo la puntata del GF Vip, ha avuto un confronto su Dayane Mello e l'ha criticata nuovamente per aver scelto di nominare Rosalinda.

L'ex protagonista di Riccanza ha detto alla gieffina che, a detta sua, l'amore professato per l'attrice sarebbe soltanto una cavolata, non credendo ai sentimenti della show girl. Zorzi ha ricordato le sue battaglie per combattere le discriminazioni di genere e ha rimproverato Dayane per aver detto a Cannavò di essere innamorata di lei, agendo poi in un modo opposto.

Tommaso ha affermato: ''Le parole hanno un peso'', elencando poi alla modella, tutte le persone delle quali si sarebbe innamorata nel corso della quinta edizione del GF Vip. Mello ha replicato alle accuse di Zorzi, dicendogli: ''Stai molto attento a quello che dici''.