Nella puntata del GF Vip del 22 febbraio i telespettatori hanno assistito ad uno scherzo di Cristiano Malgioglio ai danni di Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello, con la complicità degli altri gieffini presenti in studio con lui, ha posizionato un topo finto alle spalle del conduttore. Il conduttore , ignaro di quello che stava accadendo dietro di lui, stava presentando in diretta la trasmissione, quando il cantautore siciliano ha messo sulla passerella un ratto giocattolo. Signorini, appena lo ha visto è scappato via correndo.

Malgioglio posiziona un topo finto alle spalle di Signorini, mentre è in diretta al GF Vip

Alfonso Signorini stava parlando delle nomination, durante la diretta del GF Vip del 22 febbraio e, mentre annunciava che quella sera sarebbero state diverse rispetto al solito, Cristiano Malgioglio ha posizionato un topo finto alle sue spalle. Il cantante è stato ripreso dalle telecamere mentre preparava lo scherzo al presentatore del Grande Fratello Vip. Alla scena hanno assistito anche gli ex concorrenti del reality, che sono stati complici nella burla ai danni del giornalista. Gli ex gieffini, per far voltare il conduttore, hanno iniziato ad urlare.

Signorini vede il topo e scappa dallo studio del GF Vip urlando

Sentendo le grida degli ospiti in studio, Alfonso si è girato e ha visto il topo per terra e, credendo fosse vero, è scappato via gridando.

Mentre si dirigeva dietro le quinte del GF Vip, Signorini ha detto: ''Ma per carità, sei pazza? Cosa c'è un topo?''. Rivolgendosi agli ex concorrenti del reality, il presentatore ha affermato di aver visto un topo e ha confidato di essere spaventato: ''No dai, basta, io ho paura, mandate la pubblicità''. I presenti in studio hanno chiamato Alfonso per farlo tornare, rivelandogli che l'animale era finto.

I commenti di Alfonso Signorini, vittima dello scherzo di Malgioglio

Rientrato in studio e capendo di essere stato vittima di uno scherzo, Signorini ha mandato a quel paese i presenti e ha rivelato: ''Io sto male''. Patrizia De Blanck, con in mano il topo, ha provato a smorzare i toni, dicendo che era finto, ma Alfonso, arrabbiato per quanto accaduto, le ha risposto: ''Vai via, io non voglio fare queste cose qua, ho paura, basta''.

Alla fine, il presentatore del GF Vip ha chiesto scusa al pubblico e ha rimproverato gli ex gieffini: ''Per piacere, dai, basta, perché io poi sto male veramente. Anche se è finto, non mi è piaciuto lo scherzo''. Capendo che l'artefice dello scherzo potesse essere Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini gli ha detto: ''Poi facciamo i conti''.