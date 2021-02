Quella appena trascorsa, è stata una notte molto movimentata nella casa del GF Vip: tra Dayane e Adua, infatti, c'è stata una nuova accesa lite che potrebbe aver compromesso definitivamente la loro amicizia. La brasiliana, in particolare, ha riservato parole poco carine nei confronti dell'attrice, che è stata criticata per aver iniziato una nuova storia d'amore senza confrontarsi con lo storico fidanzato Giuliano. Mello si è detta indispettita dall'atteggiamento da "suora" di Del Vesco, che a suo parere non sarebbe timida come si professa davanti alle telecamere.

Le frecciatine di Dayane nella casa del GF Vip

Non è durata neppure 24 ore la pace che Adua e Dayane avevano sancito con un caloroso abbraccio. Al termine della terza puntata dello show che Tommaso conduce dall'interno della casa del GF Vip, la modella si è lasciata andare a pesanti critiche nei confronti della sua storica amica.

"Ormai è la coppia che vince qui, non l'amicizia. Ora che mancano 12 giorni, bisogna spingere sulla coppia e far sognare la gente", ha detto Mello in merito alla liason che l'attrice ha iniziato con Zenga proprio nell'ultima settimana.

La siciliana si è subito difesa dicendo che non avrebbe mai messo fine ad un amore importante come quello con Giuliano soltanto per una strategia di gioco, ma la finalista non ha voluto sentire ragioni e si è allontanata dal gruppo.

Lo sfogo di Dayane sul comportamento dell'amica al GF Vip

Dopo aver confidato a Giulia Salemi di essersi volontariamente allontanata da Adua perché non sta più bene con lei, Dayane ha avuto uno sfogo duro che sicuramente non farà piacere a quella che è sempre stata una fedele amica nella casa del GF Vip.

Una delle cose che ha dato più fastidio alla 31enne, è la scelta di Del Vesco di non renderla subito partecipe del sentimento che stava cominciando a provare per Zenga, come se la loro amicizia non contasse più nulla di fronte ad un nuovo amore.

"Mi sono sentita non considerata, infatti ora ha questo rapporto con lui e non ci parliamo. E poi non la vedo felice", ha detto Mello davanti alle telecamere.

Spostando l'attenzione sulla delicata situazione sentimentale dell'attrice, la finalista della quinta edizione ha aggiunto: "Dice di essere timida e parla come se fosse una suora. E basta, fai vedere quello che sei e non fare la santa".

"Ha buttato via una relazione per iniziarne subito un'altra, non mi sembra poi così timida", ha affermato Dayane in riferimento alla storia finita con Giuliano e a quella appena iniziata con Andrea.

Secondo la protagonista del reality, la siciliana si sarebbe lasciata andare ad una nuova frequentazione per paura di un confronto con l'ormai ex fidanzato: "È scappata e non lo trovo carino. Parla tanto di rispetto e poi ha fatto più di quello che ho fatto io con la mia mentalità".

Crisi per le 'rosmello', amiche del GF Vip 5

Dayane ha anche criticato le scelte che Adua ha fatto nel gioco, come le nomination che ha rivolto a persone che le sono sempre state accanto (come Giulia Salemi nell'ultima puntata).

"Ho dei dubbi. Nella vita potrebbe essere mia amica, ma qui non so.

Per me non è coerente", ha aggiunto la modella.

La finalista del GF Vip 5 si è anche augurata che venerdì 19 febbraio si parli per l'ultima volta del suo rapporto in crisi con Del Vesco, perché è stanca di essere etichettata come un'amica gelosa da quando l'attrice sta amoreggiando con Zenga nella casa.

"Lei fa la vittima e vuole farmi passare per gelosa, ma di cosa?", termina così lo sfogo che Mello ha avuto dopo l'ennesima lite con la compagna d'avventura, quella alla quale sembra aver definitivamente voltato le spalle dopo mesi.