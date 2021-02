Tra le coppie che si sono formate nel corso di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip vi è sicuramente quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un amore che è sbocciato dopo che l'ex velino di Striscia la notizia si era preso una cotta per la bella Elisabetta Gregoraci, la quale però non ha ricambiato il suo sentimento. Sta di fatto che, a pochi giorni dalla finalissima e quindi dall'uscita di Pierpaolo dalla casa, la contessa Patrizia De Blanck ha voluto mettere in guardia Salemi, rilasciando delle dichiarazioni in cui dice che secondo lei, Pretelli non ha mai dimenticato Gregoraci.

L'avvertimento di Patrizia a Giulia Salemi sul post GF Vip con Pierpaolo

Nel dettaglio, Patrizia ha ammesso di non credere molto in questo amore, bensì ipotizza che quella messa in piedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sia una sceneggiata creata da Pierpaolo per far parlare di lui.

Per la contessa, Giulia potrebbe anche essersi innamorata di Pierpaolo ma al tempo stesso ha preferito metterla in guardia dal rischio che, secondo lei, sta correndo fidandosi dell'ex velino di Striscia la notizia.

"La esorto a stare attenta, perché lui non ha mai dimenticato Elisabetta Gregoraci" ha dichiarato Patrizia senza troppi mezzi termini, aggiungendo che l'ex signora Briatore ha un background importante alle spalle, in grado di affascinare e ammaliare un uomo.

'Giulia dovrà fare i conti col fantasma di Elisabetta' dice Patrizia

Secondo Patrizia, ogni volta che Pierpaolo vede Elisabetta, i suoi occhi assumerebbero una luce diversa, sinonimo del fatto che Pretelli non avrebbe dimenticato del tutto la showgirl calabrese che gli aveva rapito il cuore durante i primi tempi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

"Giulia dovrà sempre fare i conti col fantasma di Elisabetta" ha chiosato Patrizia.

Anche Gabriele Parpiglia stronca la coppia Giulia-Pierpaolo nata al GF Vip

Ma, in queste ore, l'ex concorrente Patrizia non è l'unica ad avere dei dubbi sul futuro di Giulia e Pierpaolo fuori dalla casa più spiata d'Italia. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha ammesso che non vede di buon occhio la loro relazione sentimentale.

"È un amore da telecamera" ha dichiarato Parpiglia, aggiungendo di conoscere bene gli stili di vita dei due ragazzi e, per questo motivo, si sente di dire che tra di loro potrebbe non funzionare una volta che entrambi saranno fuori dalla casa più spiata d'Italia.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, dopo la finalissima del GF Vip in programma lunedì 1 marzo su Canale 5, Giulia Salemi continua a postare dediche d'amore social per il suo amato.

Il loro amore riuscirà a superare la "prova del 9"? Lo scopriremo nei prossimi giorni.