Al centro dei riflettori di questo Grande Fratello Vip continua a esserci la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti del Reality Show stanno portando avanti la loro storia d'amore (non senza alti e bassi) e intanto dall'esterno c'è chi ha voluto mettere in guardia Giulia Salemi su quello che potrebbe succedere una volta che si spegneranno i riflettori su questa quinta edizione. Trattasi della contessa ed ex protagonista del GF Vip, Patrizia De Blanck la quale ha tirato in ballo "il fantasma" di Elisabetta Gregoraci, con il quale Giulia potrebbe essere chiamata a confrontarsi fuori dal programma.

Le parole di Patrizia sulla coppia Giulia-Pierpaolo nata al GF Vip 5

Nel dettaglio, secondo Patrizia quella di Pierpaolo Pretelli sarebbe soltanto una sceneggiata messa in atto all'interno della casa più spiata d'Italia per far parlare di lui.

Secondo la contessa, quindi, l'ex velino di Striscia la notizia non sarebbe realmente innamorato della Salemi e quindi la starebbe prendendo in giro.

Per quanto riguarda invece Giulia, Patrizia ha ammesso che lei potrebbe essere anche innamorata di Pierpaolo per davvero ma al tempo stesso ha preferito metterla in guardia, perché secondo lei Pretelli non ha ancora dimenticato del tutto la sua ex fiamma Elisabetta Gregoraci.

Il fantasma di Elisabetta Gregoraci si abbatte su Giulia e Pierpaolo

Tra i due, infatti, nacque un'amicizia speciale all'interno della casa più spiata d'Italia: Elisabetta, però, scelse volontariamente di non spingersi mai oltre nei confronti di Pierpaolo e di porre sempre un certo limite oltre il quale non è mai andata. Pierpaolo non ha mai nascosto il suo colpo di fulmine nei confronti della showgirl calabrese, ma alla fine ha dovuto fare un passo indietro.

In seguito all'uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del GF Vip e con il conseguente ingresso di Giulia, Pierpaolo si è "guardato intorno" ed ha scelto di voltare pagina definitivamente. Tuttavia, per Patrizia la love story tra Giulia e Pierpaolo potrebbe non avere vita facile una volta che sarà terminato il reality show e il motivo avrebbe a che fare proprio con la Gregoraci.

Il futuro di Giulia e Pierpaolo dopo il GF Vip 5

"Giulia dovrà sempre fare i conti con il fantasma della Gregoraci" ha ammesso Patrizia aggiungendo poi che ogni volta che Pretelli rivedere Elisabetta in studio al Grande Fratello Vip, i suoi occhi si illuminerebbero di una luce speciale. "Lui non ha mai dimenticato la Gregoraci" ha chiosato la contessa.

Ma è davvero così? Difficile prevede quello che succederà una volta che i "Prelemi" saranno fuori dalla casa di Cinecittà, di sicuro però i due giovani ragazzi stanno già progettando il loro futuro insieme.