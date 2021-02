La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti i concorrenti del GF Vip 5: nella casa, infatti, da ore regna un surreale silenzio e la commozione per quello che è successo alla famiglia della ragazza brasiliana. Stefania, Tommaso e Samantha si sono fatti portavoce di un'idea: abbandonare tutti insieme il gioco e dare la vittoria alla compagna già l'8 febbraio prossimo.

Silenzio e commozione nella casa del GF Vip

Dalla tarda mattinata di mercoledì 3 febbraio, la casa del GF Vip non è più la stessa. Sapere che il fratello 26enne di Dayane ha perso la vita in un incidente stradale, ha sconvolto tutti i concorrenti, che ora meditano di lasciare il gioco proprio per rispetto della loro coinquilina.

Da quando la Mello ha comunicato loro la notizia della scomparsa prematura di Lucas, i vipponi si sono mostrati turbati ma molto rispettosi del suo dolore: da ore, infatti, a Cinecittà c'è silenzio e molta commozione.

Il parere che stanno sposando molti telespettatori, è che il programma dovrebbe chiudere i battenti dopo quello che è accaduto, anche perché i protagonisti della quinta edizione non se la sentono più di giocare e divertirsi davanti alle telecamere. Per questo motivo, alcuni abitanti della casa più spiata d'Italia stanno riflettendo sull'eventualità di anticipare la finale e dare la vittoria di diritto a Dayane.

La proposta di Stefania e Samantha: chiudere in anticipo il GF Vip

La prima a dire la sua sulla situazione che si è venuta a creare, è stata Stefania quando ha affermato: "Ma noi come possiamo andare avanti dopo questa cosa?

Per elaborare una roba del genere ci vogliono anni, non qualche giorno". La regia del GF Vip ha immediatamente cambiato inquadratura, ma poco dopo la Orlando è tornata sull'argomento mentre parlava con Samantha del futuro del reality di Canale 5.

"Io non riesco a giocare in questo modo. Siamo tutti uniti nel dolore e siamo vicini a Dayane, non possiamo andare avanti.

Una tragedia di questa portata ci vogliono anni per metabolizzarla", ha fatto sapere la romana prima che tutti gli altri concorrenti della quinta edizione si accodassero al suo pensiero. Tommaso è stato uno dei primi vipponi ad aver proposto il ritiro di tutto il cast e l'assegnazione del premio finale alla Mello: questa ipotesi è stata sposata anche da Samantha, che ha addirittura indicato un giorno ideale per far concludere il programma.

Finalissima a rischio per il GF Vip 5

"Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti, niente eliminazioni o votazioni. La chiediamo e poi usciamo tutti lunedì", ha detto Samantha riferendosi alla puntata che andrà in onda l'8 febbraio prossimo. Dayane si è pronunciata a favore di questa ipotesi dicendo che sarebbe bello se tutti insieme lasciassero la casa lo stesso giorno. La sensazione che si ha guardando la diretta del reality su Mediaset Extra, è che stavolta gli autori potrebbero non riuscire nell'intento di trattenere i concorrenti contro la loro volontà. Tutti i vipponi della quinta edizione, infatti, sono convinti del fatto che rimanere fino all'1 marzo (data in cui è prevista la finalissima), sarebbe inutile perché la tragedia che ha colpito la famiglia Mello ha turbato ognuno di loro.

Ancora non si sa se la proposta di Stefania e Tommaso verrà accettata, ma è probabile che il format condotto da Alfonso Signorini chiuda in anticipo proprio a causa della "ribellione" dell'intero cast che, per dimostrare affetto e vicinanza a Dayane per la perdita del fratello Lucas, intende abbandonare il gioco tra meno di una settimana, ovvero lunedì 8 febbraio.