Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip in queste ore non è affatto dei migliori. I concorrenti in gara hanno appreso la notizia della morte del fratello di Dayane Mello e sono rimasti a dir poco scioccati. La modella brasiliana, infatti, è stata avvertita dalla produzione del gravissimo lutto che in queste ore ha colpito la sua famiglia, dopo la morte del giovane fratello Lucas di soli 27 anni. Un grande dolore per Dayane ma anche per i protagonisti di questa quinta edizione del reality show che ormai da quattro mesi condividono la loro quotidianità al fianco della modella. Proprio per questo motivo i concorrenti stanno prendendo in considerazione anche l'idea di abbandonare in massa il reality show.

I concorrenti del GF Vip pensano di abbandonare il gioco

Nel dettaglio, dopo essere stati informati dalla stessa Dayane Mello del lutto che ha colpito la famiglia, il clima all'interno della casa è cambiato notevolmente.

La modella ha scelto di non lasciare la casa perché in questo momento non potrebbe partire e raggiungere la sua famiglia in Brasile, dato che prima dovrebbe fare 14 giorni di quarantena obbligatoria.

La modella, quindi, ha scelto di restare con gli altri concorrenti tra le mura domestiche di Cinecittà e farsi coccolare da loro in un momento a dir poco drammatico come quello che sta vivendo in queste ore.

La scomparsa del fratello di Dayane sconvolge il clima del GF Vip

Eppure Dayane non ha nascosto che non sa se vuole andare avanti col gioco: un pensiero che è stato prontamente condiviso anche dagli altri protagonisti di questa edizione del GF Vip.

Il primo a schierarsi in difesa di Mello è stato Tommaso Zorzi, il quale ha proposto di abbandonare in massa la casa e di lasciare così la vittoria finale a Dayane.

Gli altri "Vipponi" della casa sono apparsi tutti d'accordo con la proposta che era stata fatta da Tommaso e hanno preso davvero in considerazione l'idea di abbandonare il gioco senza aspettare il prossimo 1° marzo, giorno in cui è in programma la finalissima.

Lo sfogo di Stefania e Samantha dopo la morte del fratello di Dayane

"Io non riesco a giocare in questo modo" ha ammesso Stefania aggiungendo che il dolore li ha colpiti indirettamente ma non possono andare avanti dopo quello che è successo a Dayane.

"Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti" ha proseguito Samantha De Grenet anche lei d'accordo con la decisione degli altri concorrenti di abbandonare in massa il programma in segno di rispetto nei confronti di Mello.

Insomma per i concorrenti potrebbe essere davvero molto difficile andare avanti fino al prossimo marzo in questo modo e non si esclude che la produzione del GF Vip possa prendere in considerazione le loro richieste.