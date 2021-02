In queste ultime settimane i siti di Gossip non hanno fatto altro che parlare del presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo i due, in realtà, sarebbero legati da un rapporto di affari e non sentimentale. In molti infatti, sospettano che Diletta Leotta sbarcherà presto sulla tv turca. Sarà davvero così? Intanto sono confermati gli impegni professionali di Can in Italia, con Sandokan e Le Fate Ignoranti.

Diletta Leotta e Can insieme per business? Le indiscrezioni di Oggi

La liaison, o presunta tale, tra il divo di Daydreamer e Diletta Leotta, ha riempito le cronache rosa di queste ultime settimane.

In molti si sono chiesti cosa ci fosse in realtà tra i due, i quali non hanno mai confermato il flirt, nonostante siano stati paparazzati insieme in più occasioni. In questi ultimi giorni, sono cominciati a circolare rumors secondo i quali Can Yaman e Diletta Leotta siano apparsi insieme solo per 'business'. Indiscrezioni riprese anche da Alberto Dandolo sull'ultimo numero di Oggi, il quale sostiene che i due siano solo amici e che il loro rapporto non sia di carattere sentimentale, bensì di affari: "Probabilmente sono solo una coppia di amici e di affari" scrive il giornalista che non esclude che Diletta possa presto sbarcare in Turchia come attrice di una serie Tv.

Can e Diletta insieme sul palco di Sanremo 2021?

Diletta Leotta avrebbe risposto alle domande sul presunto flirt con l'attore turco con un semplice 'no comment'.

Quanto supposto da Dandolo circa un loro legame d'affari potrebbe quindi corrispondere al vero. I due avrebbero impegni professionali che li potrebbero portare a salire insieme sul palco di Sanremo 2021. Da diverse settimane si vocifera di un ritorno al Festival di Diletta, dopo la partecipazione dello scorso anno. Anche Can Yaman sarebbe tra gli ospiti voluti da Amadeus, anche se il manager dell'attore turco ha smentito questa ipotesi.

Tra smentite e no comment, si continua comunque a parlare di loro.

Can Yaman, i progetti lavorativi in Italia: da Sandokan a Le fate Ignoranti

In attesa di scoprire come stiamo realmente le cose tra Diletta Leotta e Can Yaman, si sa per certo che quest'ultimo sarà Sandokan nel remake della famosissima serie tv. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, probabilmente a giugno.

Giunge anche la conferma che Can Yaman rivestirà il ruolo di Emir nel rifacimento per la TV de Le Fate Ignoranti, sotto la regia di Ferzan Ozpeteck. Per interpretare questo ruolo, Can avrà un vocal coach d'eccezione. Si tratta di Eros Ramazzotti che ha svelato il tutto in una recente Instagram Stories. Nei prossimi mesi dunque, il divo di Daydreamer sarà impegnato in Italia per questi due progetti e non è da escludere che prenda casa proprio nel nostro paese, per la gioia di tutte le fan italiane.