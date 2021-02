La scorsa settimana all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c'è stato un confronto molto acceso tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. L'ex velino di Striscia la notizia aveva puntato il dito contro il giovane ragazzo della sua famiglia per il fatto che fosse onnipresente nei vari salotti televisivi di Canale 5 e gli aveva chiesto di non partecipare più a nessun tipo di trasmissione e di rispettare e mantenere fede a questa promessa. In diretta televisiva, Giulio disse che non si sarebbe più presentato in televisione ma ha tradito la parola data a suo fratello Pierpaolo ed è tornato in tv da Barbara D'Urso.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli ritorna in tv da Barbara D'Urso e tradisce la promessa

Nel dettaglio, tra gli ospiti della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso del 31 gennaio è comparso il giovane Giulio Pretelli: nonostante la promessa fatta a suo fratello Pierpaolo, di non partecipare più a trasmissioni televisive legate alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, il giovane ragazzo non ha saputo dire no alla conduttrice partenopea.

Giulio era presente nel parterre di opinionisti del talk show domenicale di Canale 5, pronto a commentare le vicende dei concorrenti e soprattutto per fare chiarezza sull'ennesimo episodio che ha visto protagonista la sua famiglia.

Qualche giorno fa, infatti, la zia di Pierpaolo aveva pubblicato sui suoi profili social un post in cui faceva riferimento all'utilizzo di una possibile bambola voodoo da parte di Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La zia di Pierpaolo e il post sulla bambola voodoo di Giulia: parla Giulio Pretelli

Il post social della zia di Pretelli ha fatto subito il giro del web e della rete, scatenando l'ira da parte dei fan della coppia, delusi da questa ennesima intromissione della famiglia di Pierpaolo nel loro rapporto di coppia.

E così nel corso della nuova puntata del talk show condotto da Barbara D'Urso, il fratello di Pierpaolo ha detto la sua su questa vicenda, sostenendo che il profilo di sua zia sarebbe stato hackerato e che qualcun altro, al posto suo, avrebbe pubblicato quel post sui social riguardante Giulia Salemi.

Pierpaolo verrà informato del ritorno in tv del fratello?

Polemiche a parte, ai fan del GF Vip non è piaciuta la scelta del giovane fratello di Pierpaolo di ritornare di nuovo in televisione a distanza di una settimana dalla promessa che aveva fatto in diretta televisiva. Cosa succederà a questo punto?

Alfonso Signorini metterà al corrente Pierpaolo del nuovo ritorno in tv di suo fratello?

Lo scopriremo nel corso della puntata serale del 1° febbraio.