Prosegue l'appuntamento con la Serie TV Il Commissario Ricciardi in onda ogni lunedì sera in prime time su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che il prossimo 8 febbraio andrà in onda la terza delle sei puntate previste di questa prima fortunatissima stagione che sta conquistando il gradimento del pubblico da casa. Il nuovo episodio in onda si intitola: "Il posto di ognuno" e Luigi si ritroverà diviso tra due donne, entrambe molto importanti nella sua vita.

Nuove indagini per Luigi: anticipazioni Il Commissario Ricciardi 8 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda il prossimo lunedì 8 febbraio in prime time su Rai 1, rivelano che a Napoli arriverà il caldo: quello torrido, afoso, atroce che quasi toglie la fame e non fa dormire la notte.

Ed è proprio in questo contesto che tra il commissario Luigi ed Enrica comincerà ad esserci un avvicinamento: i due passeranno del tempo insieme ma nel frattempo Ricciardi non potrà avere molto tempo per le distrazioni, dato che sarà chiamato a far luce su un altro caso che lo porterà a scendere in campo in prima persona.

Questo nuovo caso avrà a che fare con la duchessa di Camparino: una donna tanto bella quanto chiacchierata in città. Le anticipazioni della terza puntata de Il Commissario Ricciardi raccontano che la contessa verrà ritrovata morta: le indagini partiranno subito e tante saranno le piste che condurranno al suo assassino. Verrà fatta luce sulla morte della nobildonna? Prezioso sarà l'aiuto del commissario.

Il ritorno di Livia pronta a conquistare Luigi: anticipazioni Il Commissario Ricciardi 8 febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama di questo nuovo episodio di lunedì 8 febbraio, racconta che ci sarà anche un clamoroso ritorno a Napoli: trattasi di Livia.

La donna rimetterà piede in città e avrà un obiettivo ben preciso: riconquistare di nuovo il cuore del commissario.

Riuscirà nella sua impresa adesso che c'è anche Enrica nella vita di Luigi? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Grande successo per Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale sbanca gli ascolti del lunedì sera

Insomma un terzo appuntamento con Il Commissario Ricciardi decisamente da non perdere per tutti i telespettatori-fan che in queste settimane si sono appassionati alle vicende del commissario interpretato magistralmente da Lino Guanciale.

La serie, infatti, è una delle più viste di questa stagione televisiva invernale con una media di circa sei milioni di spettatori e uno share che supera il 24%. Dati che hanno garantito alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara degli ascolti del prime time, battendo nettamente la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.