Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate all'interno della quinta edizione del GF Vip. In un'intervista esclusiva per un settimanale, l'ex gieffina ha risposto ad alcune domande riguardanti Tommaso Zorzi e ha commentato la nomination ricevuta dall'influencer milanese. La mamma di Guenda Goria ha espresso la sua opinione sulle due coppie presenti nel reality: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Maria Teresa commenta la nomination di Tommaso Zorzi al GF Vip

Maria Teresa Ruta ha detto la sua riguardo la nomination ricevuta da Tommaso Zorzi e ha dichiarato: 'Su Tommaso e la sua nomination penso che non abbia detto la verità.

Semplicemente non voleva nominare Giulia per fare bella figura dopo essersi preso del 'cinico', e poi voleva salvare Stefania.'' Maria Teresa ha affermato che, in ogni caso, non sarebbe cambiato nulla se fosse uscita la settimana successiva. Se in questo momento potesse parlare con Zorzi, l'ex gieffina gli direbbe le seguenti parole: ''Mi hai criticato, mi hai imitata anche in mia assenza e chissà quante cose scoprirò che hai detto alle mie spalle. Mi hai anche nominata, ma non potrei mai essere arrabbiata con te perché ti voglio ben e te ne ho sempre voluto''.

Per Maria Teresa, il consiglio di Stefania a Zorzi non è stato dei migliori

Maria Teresa Ruta è rimasta amareggiata dal comportamento di Tommaso e ha specificato che, anche Orlando ha avuto un ruolo nella vicenda: ''Mi ha deluso il fatto che non mi abbia detto di avermi nominata, anche se è stata Stefania a consigliargli di non dirmelo, perché è lui che decide, visto che è adulto.

Certo, il consiglio di Stefania non è stato dei migliori''. In ogni caso, per la conduttrice televisiva, Zorzi meriterebbe di vincere la quinta edizione del GF Vip, così come Mello e, a tal proposito, Ruta ha dichiarato: ''I miei preferiti sono sempre stati Tommaso e Dayane. Tommy perché, oltre ad avere grandi talenti, è generoso''.

L'opinione di Maria Teresa Ruta su Giulia e Pierpaolo

La mamma di Guenda Goria ha espresso la sua opinione sul rapporto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, affermando di non sapere se per la coppia possa esserci un futuro fuori dalla casa del GF Vip: ''Una coppia vera? Ho visto nascere fra di loro un sentimento che partiva dai sorrisi, ma non so dire se reggerà anche fuori.

Dentro può essere vera, ma fuori non so perché Giulia è tanta roba''. Al contrario, per Maria Teresa Ruta potrebbe andare bene, lontano dalle telecamere, la relazione appena nata fra Andrea e Rosalinda: ''Starebbero benissimo, anche perché Rosalinda sta mettendo in discussione il rapporto con il suo fidanzato Giuliano e la capisco''.