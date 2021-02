Giulia Salemi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip e, a distanza di qualche giorno dalla sua uscita dalla casa di Cinecittà, ha deciso di scrivere un post pubblicato sui suoi profili social, in cui fa un breve resoconto della sua esperienza. Per la Salemi si tratta della seconda avventura all'interno della casa più spiata d'Italia e, anche questa volta, Giulia è riuscita a trovare l'amore. Dopo Francesco Monte è arrivato Pierpaolo Pretelli che ha saputo rapire il cuore della ragazza. I numerosi fan social del reality show, però, hanno notato nel post di Giulia anche una sottile frecciatina alla sua "rivale" Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto diversi scontri all'interno della casa.

Presunta frecciatina di Giulia Salemi a Elisabetta dopo il GF Vip

Nel dettaglio Giulia Salemi, parlando della sua avventura tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip, ha scritto che ormai il gioco è finito e che adesso parlerà la vita.

"Recriminare sul passato è da perdenti" ha ammesso la Salemi nel suo post che ha spopolato su Twitter. In tanti, però, hanno letto in queste parole una sorta di frecciatina alla Gregoraci, che in un primo momento aveva fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli.

Del resto, durante il GF Vip è stata proprio la Gregoraci a tirare in ballo il passato di Giulia rivelando che, in più occasioni, la ragazza si sarebbe rivolta al suo ex marito Briatore per avere sconti e cene gratis nei suoi locali, durante le vacanze estive. "Ho vinto con me stessa" scrive Giulia dopo il GF Vip. Accuse che sono state sempre rigettate al mittente da Salemi, la quale potrebbe aver deciso di lanciare questa frecciatina a Elisabetta. "Ho vinto con me stessa e con le persone che mi vogliono bene" ha scritto poi la Salemi sui social.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno nuovi colpi di scena nel rapporto tra Giulia ed Elisabetta, in queste ultime ore la showgirl calabrese è tornata al centro dei riflettori per la notizia del presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito Flavio Briatore.

Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex Briatore

In particolar modo si era vociferato che tra i due fosse tornato di nuovo il sereno dopo la fine dell'esperienza del GF Vip e che avessero intenzione di convolare di nuovo a nozze. A fare un po' di chiarezza su queste indiscrezioni riportate da diversi settimanali è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha smentito questo ritorno di fiamma tra Elisabetta e il suo ex Flavio.

Il giornalista ha precisato che tra la Gregoraci e Briatore vi è un ottimo rapporto e che i due passano del tempo insieme per il bene e l'amore che nutrono nei confronti del loro bambino, ma non c'è stato alcun ritorno di fiamma ufficiale.