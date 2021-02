Prosegue l'appuntamento con UPAS, la soap italiana più longeva. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20 e 45. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 1 al 5 marzo, svelano innumerevoli colpi di scena.

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) da poco tornati a Palazzo Palladini, si troveranno coinvolti in vicende, che appariranno divertenti per il pubblico, ma rognose per loro. Il rapporto fra Rossella e Patrizio attraverserà un momento di confusione. Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) riapparirà a gran sorpresa. Franco troverà il denaro per aiutare Nunzio.

Salvatore, Bruno e le loro sorelle

Nelle ultime puntate di UPAS , la storia d'amore fra Salvatore (Cosimo Alberti) ed il dottor Sarti (Giovanni Caso), sta attraversando alti e bassi. Un po' a causa delle loro differenze caratteriali, un po' a causa delle interferenze delle rispettive sorelle, fra i due sembra non tornare mai il sereno. Gli spoiler delle puntate in onda dal 1 al 5 marzo, annunciano nuovi problemi in vista per la coppia. Dopo una cena con i fratelli Sarti, Bice (Lara Sansone) e Salvatore avranno opinioni completamente differenti sull'andamento della serata. A Guido e Mariella saranno forniti resoconti completamente differenti, i due saranno non poco confusi, non sapendo a chi dare ragione. Nel frattempo, Bruno inizierà a vivere con insofferenza il suo rapporto con Sasà e le interferenze della sorella Morgana.

Anticipazioni Upas: il ritorno di Susanna

Niko (Luca Turco) si troverà di fronte ad un bivio: suo figlio Jimmy continua a chiedere di Susanna, deve decidere se chiamarla o meno. Dopo una iniziale reticenza, date le continue richieste del ragazzino, si convince a ricontattare sua ex compagna.

Spoiler UPAS: Patrizio e Clara si baciano

Gli spoiler delle prossime puntate di UPAS svelano che tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone) ci sarà un avvicinamento.

La ragazza, stanca dei suoi continui problemi con Palladini (Maurizio Aiello), finirà per confidarsi con lo chef del Vulcano, che a sua volta ha litigato con Rossella (Giorgia Gianetiempo) . In un momento di smarrimento per entrambi, fra i due scatterà un bacio. Non appena Rossella chiederà al fidanzato di far pace, Patrizio andrà in confusione.

Nel frattempo,Franco (Peppe Zarbo) riesce finalmente a scoprire cosa nasconde Nunzio (Vladimiro Randazzo). L'uomo, pur rimanendone deluso, farà di tutto per tirare il figlio fuori dai guai.

Grazie all'aiuto di una persona inaspettata riuscirà a trovare i soldi per saldare i debiti di gioco del ragazzo.

Raffaele (Patrizio Rispo), preoccupato per il futuro lavorativo di Diego (Francesco Vitiello), deciderà di chiedere aiuto a don Giuseppe.