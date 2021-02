L'eliminazione di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip continua ad essere al centro del clamore mediatico. La diretta interessata in queste ore, ha postato su Instagram uno scatto in cui pochi istanti dopo l'uscita dal reality show ha ricevuto l'abbraccio della figlia Guenda Goria. Secondo alcuni "seguaci" della giornalista, la didascalia utilizzata sarebbe una stoccata agli ex compagni d'avventura.

L'episodio incriminato

Maria Teresa Ruta su Instagram ha pubblicato uno scatto seguente all'eliminazione dal Grande Fratello Vip. La concorrente una volta entrata nello studio Mediaset ha ricevuto il caloroso abbraccio della figlia Guenda Goria.

Nella didascalia la diretta interessata ha scritto: "Che bello il primo abbraccio vero".

Sebbene la giornalista non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni follower in quelle parole hanno letto una velata stoccata ai suoi ex compagni d'avventura. La gieffina dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini si era diretta immediatamente verso la porta rossa per uscire dalla casa di Cinecittà. A fermare la concorrente ci aveva pensato il conduttore del reality show, dicendole che dopo cinque mesi di "reclusione" non meritava di uscire in quel modo ma avrebbe dovuto ricevere il saluto di tutti i suoi coinquilini. Al momento l'impressione è che Maria Teresa Ruta non abbia affatto accettato l'eliminazione a due settimane dalla fine del programma di Canale 5.

Nonostante la giornalista sia una grande sportiva, si è sentita "tradita" proprio da coloro che credeva fossero i suoi migliori amici.

L'attacco agli ex coinquilini

Maria Teresa Ruta dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi, in uscita in edicola da mercoledì 17 febbraio. La giornalista non ha risparmiato qualche frecciatina agli "Zorzando" (ship nata dalla fusione del cognome Zorzi-Orlando).

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma non solo, la diretta interessata ha criticato anche l'atteggiamento dei suoi ex compagni d'avventura.

Scendendo nel dettaglio, la 60enne ha chiosato: "Mi abbandonavano, non mi riportavano le cose che venivano dette contro di me e in puntata prendevo solo schiaffi". La mamma di Guenda Goria guardando il suo percorso tra le mura della casa di Cinecittà con rammarico ha confidato che tutti i sorrisi ed i complimenti che le venivano fatti erano solamente di facciata, altrimenti non sarebbe finita in nomination per ben 22 volte.

Sulla base di quanto dichiarato l'ex gieffina ha affermato: "Penso che abbiano recitato tutti". Dal momento che Maria Teresa veniva spesso accusata di essere un'attrice, la diretta interessata ha dedotto che tutti sapessero cosa significava recitare.