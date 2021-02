Intervenuto a Casa Chi venerdì scorso, Gabriele Parpiglia ha parlato di un presunto litigio dietro le quinte del Grande Fratello Vip tra Carlotta Dell'Isola e Sonia Lorenzini. Scendendo nel dettaglio, pare che Carlotta dopo avere salutato Cecilia Capriotti al termine di una diretta non abbia ricevuto il saluto dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La versione del giornalista

Carlotta Dell'Isola e Sonia Lorenzini sono entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l'ex volto di Temptation Island e l'ex tronista di Uomini e Donne sono entrate nella casa di Cinecittà in due momenti distinti: quando Carlotta è arrivata al Reality Show, Sonia era già stata eliminata dal televoto.

Durante l'ultima diretta Instagram di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha riportato un episodio curioso riguardante le due ex concorrenti. Il giornalista ha spiegato che Cecilia Capriotti al termine dell'ultima diretta del reality show è stata la prima ad andare incontro a Carlotta Dell'Isola, nonostante le due coinquiline non si siano lasciate in ottimi rapporti. Poi, Parpiglia ha svelato un retroscena inedito: "Quando alla fine della puntata Carlotta si è voltata per salutare Sonia Lorenzini, quest'ultima non ha voluto salutarla". A detta del giornalista, tra le due donne ci sarebbe un conto in sospeso.

Ma non è tutto, Sonia e Carlotta non sarebbero riuscite ad avere un chiarimento. Al termine della messa in onda della diretta infatti, Lorenzini si sarebbe diretta in hotel con Francesco Oppini.

Una volta arrivati i due ex "vipponi" avrebbero passato l'intera notte a parlare con la mamma di Giulia Salemi. Quest'ultima avrebbe a lungo raccontato di essere rimasta molto delusa per l'atteggiamento che Tommaso Zorzi ha riservato alla figlia.

Le parole di Lorenzini

In seguito al retroscena raccontato da Gabriele Parpiglia, il diretto interessato ha deciso di contattare telefonicamente l'ex tronista di Uomini e Donne per avere una spiegazione sul presunto litigio avvenuto con Carlotta Dell'Isola.

Anziché glissare Sonia Lorenzini ha affermato: "Non abbiamo litigato ma ci sono rimasta male per le cose che aveva detto nella casa". La 31enne ha precisato di non avere discusso al termine della diretta con l'ex volto di Temptation Island, ma di averle fatto notare cosa le aveva dato fastidio.

Infine, Sonia ha negato di avere avuto uno scontro fisico con Dell'Isola: "Extension tra le mani?

No...questa è una bugia". Lorenzini ha precisato che non rispecchia il suo modo di fare quello di arrivare alle mani con una persona soprattutto una donna. A questo punto non resta che attendere la versione di Carlotta Dell'Isola.