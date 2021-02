Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane in onda prossimamente anche in Italia, raccontano che ci saranno un bel po' di colpi d scena legati al personaggio di Thomas. Il ragazzo, infatti, finirà in coma e rischierà grosso: il tutto dopo un'accesa lite che si verificherà tra lui e il medico Finn, la nuova fiamma di Steffy. La situazione medica del figlio di Ridge sarà molto seria, al punto che i medici non escludono neppure potrebbe non farcela.

Lo scontro tra Thomas e Finn: le anticipazioni americane di Beautiful

Nel dettaglio, dopo essere stato lasciato da Hope, l'ossessione di Thomas nei confronti della Logan diventerà sempre smisurata al punto da raggiungere dei livelli a dir poco inquietanti.

In casa, infatti, Thomas ospita un manchino con le fattezze della sua amata.

In preda a costanti allucinazioni, Thomas vivrà con la bambola che rappresenta Hope, una sorta di vita parallela tra baci, carezze e cenette romantiche a lume di candela.

Una situazione allarmante che farà preoccupare moltissimo il dottor Finn: le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, rivelano che il nuovo fidanzato di Steffy sorprenderà Thomas in pieno delirio alle prese con il manichino e cercherà di capire cosa stia succedendo.

Thomas si sente male e sviene

A quel punto Finn comincerà ad incalzarlo con una serie di domande di natura medica fino ad arrivare al punto in cui Thomas andrà in escandescenza. Il ragazzo diventerà aggressivo e minaccia il medico di lasciarlo in pace e quindi di andare via dalla sua vita.

A quel punto Finn deciderà di chiedere aiuto ad Hope che si precipiterà con una certa urgenza a casa di Thomas e consapevole della sua influenza emotiva sul ragazzo, proverà in tutti i modi a farlo ragionare e a riportare la tranquillità e la serenità.

Thomas, però, ribadirà ancora una volta alla donna l'intensità dei sentimenti che prova nei suoi confronti, poi sopraffatto si sentirà male e sarà vittima di uno svenimento.

Thomas in gravi condizioni: anticipazioni americane Beautiful

Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful raccontano che i soccorsi saranno immediati e Finn deciderà di prendere in mano le redini della situazione per far ricoverare Thomas con la massima urgenza. Tuttavia la situazione sarà particolarmente preoccupante e, in ospedale, il quadro clinico non migliorerà affatto.

A quel punto Ridge, Steffy e Hope verranno informati della gravità della situazione in cui si trova Thomas: il giovane non è malato di mente come tutti avevano ipotizzato bensì gli esami hanno portato alla luce un serio danno alla corteccia cerebrale.

Situazione critica per Thomas: potrebbe anche morire

Per Thomas sarà necessario sottoporsi al più presto ad un delicato intervento chirurgico, al fine di bloccare l'emorragia in corso. La prognosi non è confortante e in seguito all'operazione il giovane potrebbe addirittura peggiorare e i medici quindi non escludono che il primogenito di Ridge possa addirittura morire e quindi non farcela a sopravvivere dopo l'operazione.

Una situazione molto allarmante che finirà per lasciare "senza parole" Ridge a dir poco incredulo della situazione che si è venuta a creare.

Anche Steffy non vorrà credere alle parole dei medici: la ragazza, infatti, teme seriamente che dopo aver dovuto dire addio a sua sorella Phoebie, possa dover salutare per sempre anche il suo amato fratello maggiore.

Proprio per questo motivo, la tensione in casa Forrester sarà alle stelle. Coda succederà a questo punto? Thomas si salverà oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con Beautiful.

Ascolti sempre al top per la soap Beautiful su Canale 5

Intanto su Canale 5, la soap opera a stelle e strisce prosegue la sua marcia trionfale dal punto di vista degli ascolti. Quasi tutti i giorni, infatti, sono proprio le avventure dei protagonisti di casa Forrester a registrare il miglior risultato della giornata tra le varie soap trasmesse nel pomeriggio.

La coppia Ridge-Brooke, a distanza di anni dalla messa in onda della prima puntata, continua ad appassionare il pubblico Mediaset, riuscendo a superare anche i dati d'ascolto della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman.