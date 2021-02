Alla finalissima del Grande Fratello Vip 5, in programma per lunedì 1 marzo, manca sempre meno. Per i concorrenti ancora in gioco, dopo circa 5 mesi di convivenza forzata, è giunto il momento della resa dei conti. Le principali agenzie di scommesse sportive (tra cui Snai) tramite le loro quote hanno iniziato a sbilanciarsi sui probabili vincitori. Ad oggi chi sono i candidati al trionfo?

Le quote dei bookmakers vedono Tommaso e Dayane 'candidati' al trionfo, Adua e Giulia sul podio

Per i gieffini, il traguardo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è sempre più vicino. Secondo Eurobet, ad oggi, il favorito al trionfo finale sarebbe l'influencer milanese Tommaso Zorzi quotato ad 1,70.

In seconda posizione troviamo la modella brasiliana Dayane Mello, attualmente a quota 2,30. Al terzo posto della guadratoria troviamo invece Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò quotate entrambe a 9,00. Distanziato, ma non troppo, l'ex velino di 'Striscia La Notizia' Pierpaolo Pretelli, la sua vittoria viene offerta agli scommettitori ad 11,00.

Trionfo difficile, ma non impossibile, per Giulia Salemi (fidanzata di Pierpaolo Pretelli) quotata da Eurobet a 13,00. Quasi impossibile invece vedere sul gradino più alto del podio Andrea Zelletta quotato 26,00 e Samantha De Grenet attualmente a quota 36,00. Le quote dei bookmakers, nelle prossime ore, potrebbero subire delle nuove variazioni.

GF Vip 5, il televoto settimanale: Giulia Salemi e Stefania Orlando a rischio eliminazione

Le quote dei bookmakers, potrebbero variare al termine della 41^ puntata del GF Vip 5, che andrà in onda proprio questa sera 19 febbraio, in prime time, su Canale 5. L'appuntamento odierno vede a rischio eliminazione Giulia Salemi e Stefania Orlando. La concorrente meno votata dal pubblico dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia, e raggiungere lo studio della trasmissione dove avrà modo di analizzare il suo percorso insieme agli opinionisti del Reality Show Pupo e Antonella Elia.

Secondo i sondaggi provenienti del web, ad avere la peggio quest'oggi, potrebbe essere la showgirl Stefania Orlando, che in seguito agli screzi avuti la scorsa puntata con Maria Teresa Ruta, avrebbe perso alcuni consensi da parte del pubblico italiano che finora l'ha sempre sostenuta in massa. In ogni caso, il verdetto 'ufficiale' del televoto attualmente in corso, verrà svelato in diretta dal padrone di casa Alfonso Signorini.

La 41^ puntata del Grande Fratello Vip, oltre che in diretta su Canale 5, potrà essere seguita anche in live-streaming sulla piattaforma Mediaset Play accessibile gratuitamente da tablet, PC e smartphone.