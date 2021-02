Roberta Di Padua è una delle dame più conosciute di Uomini e donne, al centro delle ultime puntate del programna di Maria De Filippi per la sua turbolenta frequentazione con Riccardo Guarnieri. Tra loro continua il tira e molla e ora, sulle pagine di U&D Magazine, la dama si confessa proprio sul rapporto con il cavaliere tarantino, del quale sembra essersi innamorata.

Riccardo non si lascia andare con Roberta, lei: 'Penso abbia un blocco'

Tra Riccardo e Roberta la conoscenza continua da alcuni mesi tra incomprensioni, riappacificazioni momentanee. Il cavaliere sembra non riuscire a lasciarsi andare con la dama tanto che lei, anche in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, ha parlato di una sorta di blocco che l'uomo avrebbe.

Concetto ribadito anche nel corso dell'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine dove ha confessato: "penso abbia un blocco" aggiungendo che per loro, al momento, la cosa migliore è separarsi.

U&D, Roberta Di Padua: 'Riccardo ha il potere di confondermi'

Attraverso le pagine del rotocalco, Roberta si è lasciata andare circa la sua frequentazione con Riccardo, con il quale, aveva già intrapreso una conoscenza un paio di anni fa, finita poi in malo modo. Il ritorno nel programma di Guarnieri lo scorso novembre, ha riacceso qualcosa in Roberta, visto che la dama non ha perso tempo per riallaccuare i rapporti con lui. Qualcosa nel tempo sembra essere cambiato, tanto che Roberta ha ammesso che, nonostante ci sia ancora molto feeling tra loro, da novembre non vi è stato invece un coinvolgimento fisico.

Tra le altre cose, Di Padua ha ammesso: "Riccardo ha il potere di confondermi".

U&D, Roberta a cuore aperto su Riccardo: 'Sono innamorata di lui'

In una delle ultime puntate di Uomini e donne, Maria De Filippi ha cercato di farli riavvicinare senza risultato. La dama ha continuato a sostenere di non sentirsi desiderata dal cavaliere e che l'uomo non è più passionale come due anni prima.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Roberta non esclude che questo sia dovuto anche alla storia con Ida e che lo ha segnato profondomentente. Di Padua è certa che Riccardo abbia bisogno di continue attenzioni prima di potersi aprire e per questo gli augura di potersi guardare dentro per capire i suoi sentimenti. Lei sembra essere un passo avanti a lui visto che, anche sul settimanale ha confessato: "Sono innamorata di lui e spero in un percorso lungo.

Ha un bel caratterino”. Intanto dalle ultime anticipazioni riguardanti la registrazione del 16 febbraio, si viene a sapere che Armando e Riccardo Guarnieri hanno sfiorato uno scontro duro, evitata fortunatamente da Maria De Filippi. Riccardo e Roberta, stando alle indiscrezioni apparse sul web, pare abbiano deciso di rivedersi.