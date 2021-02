Venerdì 26 febbraio su Canale 5, dalle 21:35 circa, verrà trasmessa la semifinale del Grande Fratello Vip. Dal momento che Rosalinda Cannavò si trova al televoto con Stefania Orlando e pensa di non superare la nomination, ha deciso di scrivere una missiva ai suoi compagni d'avventura.

Le dolci parole di Cannavò

Giovedì 25 febbraio, prima del consueto aperitivo, Rosalinda Cannavò ha raggiunto la stanza arancione dove si trovava Samantha De Grenet e le ha letto una bozza della sua lettera.

L'attrice siciliana, dopo cinque mesi nella casa di Cinecittà, è convinta di non riuscire a passare la nomination contro Stefania Orlando.

Nella lettera la giovane ha utilizzato delle dolci parole nei confronti di Pierpaolo Pretelli, descrivendolo come una ragazzo molto sensibile. A detta di Rosalinda, dietro al volto cinico di Tommaso Zorzi si nasconderebbe un cucciolo: "Grazie a te mi sono liberata di alcuni macigni". Andrea Zelletta è stato definito dalla 27enne siciliana "un amico speciale".

Nel proseguo della missiva, Rosalinda si è sentita in dovere di ringraziare Stefania Orlando perché è stata in grado di insegnarle l'autoironia. Ma non solo, oggi Cannavò vuole molto bene alla showgirl romana.

Gli elogi a Samantha e Dayane

In fondo alla lista Rosalinda Cannavò ha speso delle parole al miele per Samantha De Grenet e Dayane Mello. Per quanto riguarda la showgirl romana, Rosalinda l'ha descritta come una persona "vera".

A detta della 27enne, Samantha le è stata molto vicina nei momenti difficili vissuti in quest'ultimo periodo di permanenza al Grande Fratello Vip.

La modella brasiliana, invece, è stata menzionata per ultima ma per un motivo ben preciso: "Dayane ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche". In più occasioni Rosalinda Cannavò ha ammesso di riuscire a esprimersi più con una lettera che con delle semplici parole.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Rosalinda commossa dalla lacrime di Samantha

Nel primo pomeriggio, le due "vippone" erano state protagoniste di un altro episodio. Samantha in giardino si è commossa nel vedere il dispiacere di Rosalinda in merito a un'ipotetica eliminazione. De Grenet si è detta felice per avere aiutato a fare la valigia di Cannavò, ma al tempo stesso le è dispiaciuto molto.

A quel punto l'attrice siciliana ha ammesso che le ultime dinamiche avvenute nella casa di Cinecittà le serviranno da lezione, ma Samantha l'ha invitata a non diventare più diffidente nei confronti del prossimo. Infine, Rosalinda ha sostenuto che le persone "come lei" si possono anche arrabbiare, ma alla fine torneranno sempre sui loro passi perché non dimenticano mai quanto di bello accaduto in passato. Sebbene la 27enne non abbia fatto alcun riferimento, le sue parole potrebbero riferirsi al rapporto complicato con Dayane Mello.