Dopo la nomination di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò, tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip è calato il gelo. A distanza di qualche giorno dalla diretta del Reality Show, le due "vippone" hanno provato ad avere un chiarimento. L'attrice siciliana ha ammesso di esserci rimasta molto male, perché ha compreso che l'astio di Dayane verso Stefania Orlando è più forte del sentimento che prova nei suoi confronti.

Mello prova a spiegare

Parlando con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha cercato di spiegare perché ha mandato in nomination Rosalinda Cannavò piuttosto che Samantha de Grenet. La modella brasiliana ha confidato che non voleva vedere Stefania arrivare in finale.

Inoltre, ha precisato che la sua è stata solamente una strategia.

La 31enne ha ribadito che non ha mai voluto "ferire" l'amica. Infine, Dayane ha precisato che Rosalinda Cannavò è sempre stata messa al corrente del sentimento che provava.

Lo sfogo di Cannavò

Dopo avere ascoltato la versione della sua amica, Rosalinda Cannavò ha sbottato. Come un fiume in piena l'attrice siciliana ha ammesso di esserci rimasta molto male per la mossa effettuata ai suoi danni: "Hai detto che ti ho abbandonata". Rosalinda ci è rimasta male per essere stata definita un'attrice da una delle persone che riteneva essere la sua migliore amica.

Ma non solo, la gieffina ha tirato in ballo anche il fratello di Dayane Mello: "Juliano prima di ringrazia per esserti stata vicina, poi mi accusa che mi sono approfittata di te".

Rosalinda ha ammesso di essere compreso sempre l'amica quando si è avvicinata ai nuovi concorrenti entrati nella casa di Cinecittà. Al tempo stesso, però, anche Cannavò vuole essere compresa allo stesso modo.

'Ti beccherai Stefania in finale e cosa avrai risolto?'

Secondo Rosalinda, la mossa di mandarla al televoto contro Orlando è stata un azzardo: "Ti beccherai Stefania in finale e cosa avrai risolto?".

Rosalinda ha cercato di fare capire all'amica che, nonostante le varie strategie, lei non avrebbe mai "tradito" la sua amica per un gioco.

A quel punto Dayane ha cercato di replicare, ribadendo i suoi dubbi su Stefania Orlando. Non convinta, però, Rosalinda ha prontamente bloccato la coinquilina: "Vuol dire che l'affetto che senti per me è inferiore all'astio che provi per Stefania".

Rosalinda Cannavò è convinta che non riuscirà a passare la nomination contro un concorrente come Stefania Orlando. Al contrario Dayane Mello, è sicura che la sua amica arriverà in finale senza troppi problemi. Per capire come andrà a finire bisognerà attendere la messa in onda della seminfinale in programma venerdì 26 febbraio.