Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno che vedono, questa volta, come protagonista Aziz. Il ritorno dell'uomo a Istanbul, dopo essersi curato l'infezione ai polmoni, è stata provvidenziale per la riappacificazione tra Can e Sanem, ma ben presto il padre dei Divit deciderà di lasciare per sempre la città. Dopo aver ritrovato il suo primo amore, il fondatore della Fikri Harika non potrà più sopportare i continui battibecchi tra la ex moglie Huma e Mihriban e per tale ragione dirà addio ai suoi figli partendo alla volta di Amsterdam.

Huma e Mihriban: guerra aperta tra le due donne

Aziz sarà il protagonista di uno degli ultimi episodi di DayDreamer. Come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, infatti, il padre di Can ed Emre, dopo essere tornato a Istanbul, avrà la possibilità di stare di nuovo vicino al suo primo amore, Mihriban, la proprietaria della tenuta in cui abita Sanem. La relazione, però, non avrà mai modo di decollare perché la presenza di Huma sarà deleteria per la coppia.

Mihriban e Huma non faranno altro che litigare: la proprietaria della tenuta rinfaccerà alla rivale di aver costretto Azzi a sposarla con l'inganno, costringendolo di fatto a una vita matrimoniale infelice con la sola gioia della nascita dei due figli. Dal canto suo, Huma non si lascerà sfuggire occasione per mettere i bastoni tra le ruote all'ex marito e alla proprietaria della tenuta.

Aziz in più di un'occasione chiederà a Mihriban di mettere da parte i rancori per non "avvelenare" la loro relazione con inutili discussioni, ma la donna pur promettendo di impegnarsi in tal senso non riuscirà a dimenticare il modo in cui Huma si è comportata con lei in passato.

I preziosi consigli di Aziz per i figli Can ed Emre

Stanco della situazione che si farà sempre più pesante, Aziz prenderà una decisione definitiva: lasciare Istanbul per sempre e trasferirsi per sempre ad Amsterdam.

Divit Senior si recherà all'agenzia pubblicitaria e comunicherà ai figli la decisione presa non senza prima dare un ultimo prezioso consiglio alla prole. Aziz dirà a Emre di prendersi per sempre cura della moglie Leyla, mentre incoraggerà Can a recuperare definitivamente la memoria persa durante l'incidente stradale per poter costruire con Sanem il futuro che ha sempre sognato.

Infine, Aziz saluterà anche Mihiriban, dicendole che non potrà darle ciò che lei cerca e augurandole il meglio per la sua vita. Huma, invece, scoprirà da Emre e Leyla della partenza dell'ex marito, senza poterlo di fatto salutare di persona. La madre dei Divit non prenderà per nulla bene la situazione. L'addio di Aziz sembra definitivo e, sebbene con tristezza, verrà accettato da entrambi i figli.