Continua l'appuntamento settimanale con le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore. I nuovi episodi che andranno in onda nella settimana dal 22 al 26 febbraio si preannunciano interessanti. Vittorio avrà l'impressione che Umberto voglia confessare a Marta il segreto di Federico. Anche il giovane Cattaneo vorrà rivelare alla giovane fotografa di essere fratelli. A non condividere quest'intenzione sarà Adelaide che farà di tutto per impedire al cognato di parlare. Il commendatore non potrà più tenersi per se questo segreto e deciderà di dire tutta la verità alla figlia. Marta non prenderà bene la notizia e delusa dalle bugie del padre e della zia deciderà di lasciare nuovamente Milano e recarsi dal fratello a Parigi.

Intanto Maria dovrà cercarsi una nuova abitazione e Giuseppe proporrà di farla sposare con Rocco.

Federico vuole rivelare a Marta di essere fratellastri

Nelle puntate che verranno trasmessi dal 22 al 26 febbraio, Vittorio temerà che Umberto possa rivelare a Marta il segreto su Federico. Intanto i novelli sposi, ovvero Cosimo e Gabriella torneranno dalla luna di miele e andranno a vivere a Villa Bergamini. Al Paradiso Dora, che da poco avrà preso il posto di Clelia come capocommessa, non si sentirà all'altezza del compito quindi Vittorio sarà costretto a cercare una nuova figura che prenda il posto della signorina Vianello. Nel frattempo Maria sarà costretta a lasciare l'abitazione in cui vive e se non troverà nulla, sarà costretta a tornare a vivere in Sicilia dalla sua famiglia.

A quel punto la signora Agnese, affezionatissima alla ragazza, penserà di aiutarla chiedendo aiuto a Don Saverio per trovargli un alloggio. Giuseppe invece proporrà qualcosa di inaspettato: vorrà che Maria sposi il nipote Rocco. Oltre a Umberto, anche Federico vorrà raccontare la verità a Marta: il giovane Cattaneo vorrà che la giovane fotografa sappia che è la sua sorellastra.

Adelaide invece sarà del tutto contraria a questa scelta e inizierà a correre ai ripari. Quando Marta inizierà a sospettare qualcosa, la contessa proporrà un compromesso al cognato e a Federico che rasserenerà tutti. Intanto Ludovica quando penserà di essersi finalmente liberata del Mantovano, riceverà un altro avvertimento da parte dell'uomo. La Brancia preoccupata, racconterà tutto a Marcello.

Dora nel frattempo cederà il suo ruolo di capocommessa d Irene.

Vittorio e il colloquio a Gloria Moreau

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Marta noterà lo stano atteggiamento di Federico e chiederà spiegazioni al marito, ma a confessare la verità sarà il padre. Umberto infatti deciderà di raccontare tutto alla figlia. Quest'ultima però non la prenderà affatto bene, non riuscirà a perdonare il padre. Umberto avvilito si sfogherà con Federico e Vittorio. Marta intanto, sarà profondamente delusa per le menzogne del padre e della zia e deciderà di ripartire. La moglie di Vittorio si recherà a Parigi desiderosa di riabbracciare il fratello Riccardo. Nel frattempo al grande magazzino il dottor Conti farà il colloquio ad una cliente misteriosa che il giorno prima aveva visitato l'atelier.

Si tratterà di Gloria Moreau, che probabilmente prenderà il posto come capocommessa.