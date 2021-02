Il successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe non essere celebrato in una puntata speciale: questo almeno è quello che racconta Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Nonostante i buoni propositi di Mediaset, Alfonso Signorini si sarebbe rifiutato di condurre un'altra diretta del reality dopo la finale dell'1 marzo: in questo appuntamento aggiuntivo, ci sarebbe stata la reunion dei "vipponi" più amati di quest'anno.

Voci sul futuro del GF Vip 5

Il GF Vip 5 non avrà la puntata della reunion: questa è l'indiscrezione che ha lanciato Gabriele Parpiglia in una recente puntata di Casa Chi.

Il giornalista, infatti, ha fatto sapere che la quinta edizione del reality terminerà l'1 marzo e non ci sarà nessuno speciale con tutto il cast fuori dalla casa.

Sarebbe stato Alfonso Signorini a dire no all'eventualità di aggiungere un'altra diretta al programma, quella che avrebbe fatto da "collante" tra il suo format e quello che presenterà Ilary Blasi a partire da metà marzo (l'Isola dei Famosi).

La maggior parte delle edizioni di successo del GF si sono concluse con un appuntamento in prima serata, in cui tutti i protagonisti si confrontavano e ricordavano i momenti più belli vissuti tra le mura di Cinecittà: secondo quello che si vocifera sul web, quest'anno tutto ciò non dovrebbe accadere per volontà del conduttore.

Finalissima del GF Vip dietro l'angolo

Secondo quello che ha riportato Parpiglia a Casa Chi, l'ultima puntata della quinta edizione del GF Vip andrà in onda lunedì 1 marzo, giorno in cui i telespettatori conosceranno il nome del vincitore.

La finale del reality è molto attesa, anche perché chiuderà un'avventura iniziata a settembre scorso e che ha regalato a Mediaset ascolti più che buoni e un successo forse inaspettato.

Ancora non si sanno i nomi di tutti i finalisti di quest'anno, quelli che si contenderanno il titolo di "preferito" del pubblico dopo quasi sei mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà.

Chi ha già la certezza di partecipare all'ultima puntata del GF Vip sono: la modella Dayane Mello (spinta soprattutto dai fan del Brasile), l'ex velino Pierpaolo Pretelli (al centro delle chiacchiere per le relazioni con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi) e l'influencer Tommaso Zorzi (amatissimo dalla gente a casa e pronto a diventare un volto di punta della tv italiana).

Stefania e Giulia a rischio eliminazione al GF Vip

Chi potrebbe non partecipare alla finale del GF Vip 5 dell'1 marzo, sono due protagoniste che proprio in queste ore si stanno sfidando in un discusso televoto. Da lunedì scorso, infatti, Stefania e Giulia si stanno confrontando per stabilire chi di loro potrà andare avanti nel gioco e chi invece dovrà abbandonare la casa definitivamente.

Questa nomination, però, potrebbe dare un esito inaspettato soprattutto a causa di un problema tecnico che ha spinto gli addetti ai lavori a sospendere la possibilità di votare online: le uniche preferenze valide (quelle che si stanno conteggiando), sono quelle inviate da un telefono fisso e da un cellulare.

I fan di Orlando e Salemi stanno protestando per quest'intoppo che potrebbe incidere sul risultato di un televoto già molto difficile di suo: le due vippone, infatti, sono amatissime e possono contare sul supporto di migliaia di persone.

Ancora non si sa se stasera Alfonso Signorini leggerà il nome della concorrente eliminata oppure se questa sfida sarà "allungata" di qualche giorno (magari fino alla prossima puntata in diretta) per permettere agli spettatori di votare anche dal web come è sempre stato fatto in tutte le nomination di questa edizione.