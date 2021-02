Sembra perdere sempre più consensi una delle protagoniste del GF Vip 5: Rosalinda sta facendo incetta di critiche e attacchi dopo gli ultimi sviluppi che ha regalato ai telespettatori. Sonia Lorenzini ha dedicato una pungente poesia social all'ex compagna di reality, mentre Soleil Sorge ha sottolineato la differenza di trattamento che ci sarebbe stata tra lei e la siciliana in situazioni analoghe.

Rosalinda presa di mira Sonia dopo l'ultima puntata del GF Vip

Il giorno successivo alla puntata del GF Vip che Alfonso Signorini ha condotto il 15 febbraio, la concorrente più discussa è senza dubbio Rosalinda.

La ragazza è stata protagonista della diretta di lunedì per tanti motivi: la liason in corso con Andrea Zenga, la diffida che l'ormai ex fidanzato Giuliano ha fatto a lei e al programma e la nomination inaspettata ai danni dell'amica Giulia Salemi. Questi comportamenti un po' discutibili della Cannavò, hanno spinto alcuni affezionati fan a cambiare idea sul suo conto: i supporter delle "rosmello" (gruppo di sostenitori dell'amicizia tra la siciliana e Dayane) hanno voltato le spalle all'attrice con un messaggio aereo molto chiaro.

Tra i tanti detrattori della vippona, c'è anche un ex volto della quinta edizione: Sonia Lorenzini ha ribadito la poca simpatia che nutre per Rosalinda con una poesia ironica e pungente che ha scritto personalmente per l'ex coinquilina.

Frecciatine social per Rosalinda, attrice del GF Vip 5

Rispondendo alla domanda di un follower di Instagram, Sonia ha recitato la poesia che ha pensato e scritto per la Cannavò dopo la puntata del GF Vip del 15 febbraio. "Rosalinda Rosalinda, di sicuro hai vinto il guinness per la più finta. Ma io da mo' che ti avevo sgamata, stai sicura a me non mi hai fregata.

Sempre vittima degli altri, hai fatto fessi tutti quanti. Con le favole da settembre, ci sei arrivata fino a dopo dicembre. Guardando la chiave dalla serratura, lasciatemi dire, che brutta figura. La storiella l'hai proprio voluta, mo' con Zenga ce l'hai avuta. Mi sembra che la maschera sia caduta, non è passata però lei per cornuta. Ora che le rosmello sono andate, in finale per favore non ce la mandate.

Mi piacerebbe poi smentirvi, ma solo avevo ragione c'ho da dirvi".

Sono queste le rime che la Lorenzini ha dedicato alla siciliana della quinta edizione in queste ore, ovvero dopo aver saputo del bacio che si è scambiata con Andrea e della rottura che si è venuta a creare tra l'attrice e Dayane.

Anche Soleil commenta il comportamento di Rosalinda al GF Vip

Prima che Sonia recitasse la poesia che ha scritto per Rosalinda, un'altra influencer ha usato i social network per attaccarla. Mentre su Canale 5 andava in onda la diretta del GF Vip, Soleil Sorge scriveva su Twitter: "Comunque lei nella casa inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza e le dicono brava, donna forte e che è rinata".

"Io lasciai uno sfigato dopo quattro mesi con una lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato, e tutti oh no", ha concluso la ragazza nello sfogo che ha coinvolto indirettamente Luca Onestini e Marco Cartasegna.

Tra i tanti che hanno risposto all'ex corteggiatrice di U&D, c'è anche Gaia Zorzi: tra le due è cominciato un battibecco a distanza che si è concluso con una frecciatina velenosa della sorella di Tommaso a Soleil. "Ti sfugge che anche il tweet era una battuta. Se stai cercando ospitate da Barbara D'Urso, non sono la persona giusta", ha digitato la giovane prima che la Sorge chiudesse la conversazione social con un'altra stoccata ("un minuto di silenzio per i familiari di che vorrebbero ma non possono").