Ancora lacrime per Adua nella casa del Grande Fratello Vip: nonostante i baci che si è scambiata con Zenga nella notte, l'attrice è apparsa spenta e turbata la mattina dopo la puntata del 15 febbraio. Ad alimentare l'umore nero di Del Vesco è stato un messaggio aereo col quale le fan "rosmello" le hanno detto addio: d'ora in poi, infatti, questo numeroso gruppo di supporter farà il tifo soltanto per Dayane, un po' come è successo con i "gregorelli" quando Pierpaolo si è fidanzato con Giulia.

Brutte notizie per Adua al GF Vip: molti fan le dicono addio

La scelta di Adua di lasciarsi andare tra le braccia di Andrea Zenga potrebbe esserle costata cara in termini di gioco.

Dopo aver saputo dei baci che la ragazza si è scambiata nella notte col compagno di GF Vip, alcuni suoi sostenitori le hanno fatto recapitare un polemico messaggio aereo.

Nel primo pomeriggio di martedì 16 febbraio infatti, sulla casa di Cinecittà ,è volato uno striscione sul quale c'era scritto: "Dayane sei l'unica certezza. Siamo solo con te. Ex rosmello".

I mittenti di questa frase si sono firmati con il nome che è stato creato nei mesi scorsi per identificare i supporter dell'amicizia tra Del Vesco e Mello, ma hanno precisato di non essere più dalla parte di entrambe le vippone, ma soltanto da quella della modella brasiliana.

Adua piange al GF Vip: con Dayane è crisi nera

Se Dayane ha ringraziato i fan per l'ennesimo messaggio d'affetto, Adua ha reagito male alla scritta che è arrivata contro di lei, tanto che è andata a rifugiarsi in camera da letto per piangere.

Tommaso ha provato a consigliare alla compagna di GF Vip di non dare troppo peso agli aerei che volano sulla casa di Cinecittà, anzi di vivere le giornate liberamente e facendo quello che la fa stare meglio.

"Io ho fatto di tutto per lei e questo non me lo merito", ha detto Del Vesco mentre copiose lacrime le rigavano il viso.

"Lei non mi ha capita, per questo ci rimango male", ha aggiunto la siciliana nello spiegare come mai il suo stato d'animo era così triste, nonostante i baci che si è scambiata con Zenga nella notte.

Mello, invece, ha fatto un commento piuttosto pungente alla situazione che si è venuta a creare con l'ormai ex amica: "Abbiamo preso strade diverse".

Adua si allontana da Dayane e dalla finale del GF Vip

La frequentazione che Adua ha iniziato con Andrea Zenga non è l'unico motivo per il quale Dayane si è allontana da lei ultimamente. La brasiliana ha spiegato chiaramente che tanti atteggiamenti dell'amica le hanno dato fastidio in questi giorni, come quando ha deciso d'informarla per ultima dell'interesse che stava cominciando a provare per il compagno di reality.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 15 febbraio, poi, Mello ha storto il naso quando ha scoperto che l'attrice ha nominato Giulia: secondo la 31enne, Del Vesco avrebbe pugnalato alle spalle una persona che le è sempre stata vicina nei mesi precedenti.

"Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei (Giulia Salemi ndr) era tua amica capito?" ha tuonato la finalista della quinta edizione al termine della diretta con Del Vesco.

Adua ha provato a spiegare perché ha optato per Giulia e non per un altro concorrente, ma Dayane non ha voluto sentire ragioni: secondo la sudamericana, la coinquilina avrebbe tradito un patto d'amicizia e quindi ai suoi occhi non è più affidabile.

Ora che anche molti fan hanno voltato le spalle a Del Vesco, c'è da chiedersi se riuscirà ad approdare all'ultima puntata del 1° marzo.