Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri lunedì 15 febbraio 2021, si è assistito ad una discussione tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Il botta e risposta tra le due gieffine ha condotto a nuove incomprensioni fra di loro. La modella brasiliana non ha nascosto i suoi dubbi riguardanti la storia che sta nascendo tra l'attrice siciliana ed Andrea Zenga. La 28enne, dal suo lato, ha invece sottolineato il suo dispiacere nel non aver ricevuto il supporto che si aspettava dalla coinquilina. Un aereo oggi ha sorvolato i cieli della casa di Cinecittà con un messaggio rivolto a Dayane.

'D sei l'unica certezza siamo solo con te ex Rosmello', la parole contenute nello striscione. La brasiliana ha accolto con entusiasmo la sorpresa dei suoi supporters e dopo averli ringraziati è rientrata in casa affermando che ormai ha preso strade differenti rispetto a Rosalinda.

Rosalinda Cannavò a Tommaso Zorsi su Dayane Mello: 'Non mi ha capita'

La frase contenuta nello striscione ha portato ad una reazione diversa da parte dell'altra protagonista delle Rosmello, ovvero Rosalinda Cannavò. L'attrice siciliana ha abbandonato il gruppo ed è andata a rifugiarsi in camera da letto, prontamente raggiunta dal gieffino Tommaso Zorzi. Il lombardo l'ha trovata con gli occhi lucidi e triste. "Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito", ha affermato la siciliana che ha continuato il discorso dicendo di esserci rimasta male perché ci tiene alla brasiliana e non è stata capita.

Tommaso ha risposto cercando di confortare la coinquilina: "Tu non devi farti cambiare l'umore da queste cose". Successivamente, Rosalinda Cannavò è stata raggiunta da Andrea Zenga che si è steso accanto a lei e l'ha consolata abbracciandola. Il figlio dell'ex portiere dell'Inter e dell'Italia le ha detto che lui è presente ed è consapevole di come la situazione è pesante.

Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: 'Sono stanca di vedere lei con la sua faccia triste'

Il messaggio nello striscione portato dall'aereo ha fatto piombare Rosalinda Cannavò in un stato di malumore. Ciò ha condotto gli altri inquilini ha chiedere un parere a Dayane Mello. La brasiliana ha risposto in modo secco e diretto di essere stanca di vedere Cannavò con la faccia triste.

"Se fai un passo fallo felice", ha detto la modella in riferimento alla siciliana che ha iniziato una storia con Andrea Zenga. Dayane ha poi proseguito dicendo che l'affetto nei confronti della ragazza non muta ma lei non ci sarà a confortarla. A quel punto è intervenuta Stefania Orlando che ha provato a smorzare i toni. "Non devi mettere in discussione la tua amicizia per una cosa fra lei e Giulia" ha detto la presentatrice. Ma Dayane Mello è apparsa decisa ed ha replicato che non vi è nulla da risolvere. Rosalinda deve riprendere la sua vita in mano e la brasiliana ha sottolineato di non volersi trovare in mezzo.