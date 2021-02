Non accennano a placarsi i malumori nella casa del GF Vip: una concorrente in particolare, è presa di mira dai compagni per il suo atteggiamento forse troppo appiccicoso e pesante. Zelletta si è lamentato del distacco che c'è tra lui e Pierpaolo da quando si è fidanzato con Giulia; anche Stefania ha criticato questo amore dicendo che Salemi sarebbe immatura perché drammatizza tutto quello che succede.

Giulia presa di mira da alcuni compagni di GF Vip

Non solo Tommaso Zorzi sembra mal sopportare Giulia nell'ultimo periodo: le continue liti che la ragazza sta avendo con Pierpaolo, hanno portato alcuni abitanti della casa del GF Vip a riflettere sul suo comportamento a volte infantile.

L'influencer, infatti, di recente è stata criticata da chi pensa che esageri spesso nelle reazioni che ha a quello che succede, come quando discute col fidanzato o con quelli che reputava essere suoi amici.

Il primo a lamentarsi dall'atteggiamento troppo appiccicoso dell'italo-persiana, è stato Zelletta quando ha detto: "Voglio molto bene a Pier, stiamo qui dal primo giorno, ma non vivo un momento solo con lui da tempo".

Stefania si è detta subito d'accordo con Andrea aggiungendo che sarebbe colpa di Salemi se Pretelli si è allontanato dagli amici e dal resto del gruppo in generale: "Lei lo assorbe tutto".

"Ci sta passare meno tempo insieme, ma siamo passati dal bianco al nero. Non ci facciamo una risata e non ci abbracciamo più", ha proseguito il pugliese nello sfogo che i siti di Gossip hanno riportato l'8 febbraio.

Riflessioni su Giulia Salemi al GF Vip 5

Stefania si è accodata al pensiero di Zelletta, ma ha anche precisato che sarebbe anche una volontà di Pierpaolo quella di trascorrere la maggior parte della giornata assieme alla fidanzata e non con tutti i concorrenti.

"Lei richiede tutta la sua attenzione. È immatura su questo argomento", ha aggiunto la romana prima di lanciare una frecciatina velenosa alla giovane compagna di GF Vip.

"Se lui sta cinque minuti lontano, diventa un dramma. Se non le dice la cosa giusta, è un dramma", ha proseguito Orlando nella riflessione a voce alta che ha fatto sulla bella italo-persiana.

La "veterana" del reality di Canale 5, poi, si è detta dubbiosa sul futuro dell'unica coppia che si è formata nella quinta edizione: "Mi chiedo se ci siano i presupposti.

Se lei è così qui che lo ha vicino 24 ore su 24, cosa fa fuori? Lui impazzisce".

Liti e riappacificazioni tra i 'prelemi' al GF Vip

Quello che hanno sostenuto Andrea e Stefania nelle scorse ore, è un pensiero che molti spettatori del GF Vip hanno fatto dopo aver assistito ai primi dissapori tra i piccioncini della quinta edizione.

È da un po' di giorni a questa parte, infatti, che tra Giulia e Pierpaolo c'è tensione: il ragazzo, in particolare, si è lamentato dello scarso interesse che la compagna gli avrebbe dimostrato in più occasioni, come quando non si è esposta in puntata per difenderlo dagli attacchi.

Sono almeno un paio le forti discussioni che i "prelemi" hanno avuto di recente, tutte incentrate sui dubbi che Pretelli comincia ad avere sul futuro di questo amore.

Tommaso, poi, c'ha messo il carico da novanta quando ha detto che secondo lui i due starebbero insieme soltanto per compiacere il pubblico: "Se arriva un aereo positivo si amano e sono felici, se ne arriva uno negativo si allontanano e non si calcolano per ore".

"Neppure nelle peggiori telenovelas", ha proseguito Zorzi nella critica che ha rivolto all'ormai ex amica Giulia e al giovane col quale sta amoreggiando davanti alle telecamere da circa un mese, ovvero da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa.