Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini continua a essere al centro delle polemiche dopo il caso che ha visto protagonista Alda D'Eusanio. La conduttrice e giornalista è stata squalificata dal Reality Show dopo aver pronunciato delle frasi di cattivo gusto nei confronti della cantante romagnola Laura Pausini. Parole di troppo che hanno spinto Mediaset a procedere con l'espulsione definitiva dal programma anche se il caso D'Eusanio ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social tra cui la dura presa di posizione di Selvaggia Lucarelli, non soltanto contro il reality show, ma anche contro il conduttore Alfonso Signorini.

L'attacco di Selvaggia Lucarelli contro GF Vip e Signorini

La Lucarelli, in seguito al caso D'Eusanio, ha mosso il dito contro la trasmissione e ha tirato in ballo anche le responsabilità del conduttore stesso.

"I comunicati di scusa o il futuro sguardo da cane bastonato del conduttore non servono a nulla" ha ammesso la Lucarelli aggiungendo che quei concorrenti entrano a far parte del cast del reality show di Canale 5 per lo stesso motivo per il quale poi verrebbero espulsi dopo poche settimane.

Del resto, mai come in questa quinta edizione del GF Vip, sono stati davvero tanti i concorrenti che sono stati squalificati dal reality show di Signorini.

'Programma brutto, volgare' sbotta la Lucarelli contro il GF Vip

Da Denis Dosio a Fausto Leali, passando per Stefano Bettarini fino ad arrivare al caso di Alda D'Eusanio espulsa "per direttissima" senza neppure aspettare la messa in onda della nuova puntata serale in programma stasera 8 febbraio su Canale 5.

Nel corso del suo attacco contro il Grande Fratello Vip, la Lucarelli ha ammesso che ad oggi bisognerebbe chiedersi a cosa serve ormai un programma del genere, "ridotto in questo modo".

"Un programma brutto, vetusto, volgare che non più nulla a che fare con l'esperimento sociale degli esordi" ha ammesso la Lucarelli, motivo per il quale questa trasmissione in onda ininterrottamente da circa vent'anni su Canale 5, non avrebbe più senso di esistere.

Anche Roberta Bruzzone tuona duramente contro il GF Vip

Parole forti che vanno ad aggiungersi a quelle pronunciare nelle scorse ore anche dalla criminologa Roberta Bruzzone che pure ha bocciato duramente il reality show in seguito al caso squalifica di Alda D'Eusanio.

Per la Bruzzone, infatti, un programma come quello condotto da Alfonso Signorini non dovrebbe più andare in onda in televisione e a proposito della scelta di Laura Pausini di intraprendere azioni legali contro la D'Eusanio, ha ammesso che si tratta della cosa più ovvia che potesse fare.