All'interno della casa del Grande Fratello Vip è tempo di scherzi e questa volta ad architettare il tutto è stato il giovane Andrea Zenga, il quale ha deciso di mettere a punto un piano studiato a tavolino, per far credere a Tommaso Zorzi di essere realmente interessato a Rosalinda Cannavò. Durante le scorse settimane, infatti, l'attrice aveva scritto un bigliettino con parole dolci per Andrea Zenga che aveva fatto discutere molto in casa, al punto da ipotizzare che tra i due potesse esserci del tenero. Questa volta Zenga ha deciso di far trovare un nuovo finto bigliettino a Zorzi, così da farlo cadere nella trappola e l'influencer ci è cascato con tutto se stesso.

Lo scherzo di Andrea Zenga a Tommaso Zorzi al GF Vip

Nel dettaglio, Andrea Zenga ha fatto trovare un finto bigliettino a Tommaso Zorzi, dove c'era scritto: "Ormai è evidente quello che provo..." e la destinataria di questo messaggio d'amore era proprio la giovane Rosalinda.

Ebbene, Tommaso, nel momento in cui ha trovato il bigliettino non ha capito più nulla, convinto di essere in possesso della prova cardine di uno degli scoop più importanti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Così, dopo aver informato la sua amica del cuore Stefania Orlando, Tommaso si è messo subito all'opera per trovare un modo in grado di rendere pubblica questa scoperta che aveva fatto in merito al flirt in corso tra Andrea e Rosalinda.

Tommaso cade nella trappola di Zenga e dello scherzo d'amore

Dato i concorrenti del GF Vip saranno impegnati con una nuova sessione radiofonica, Tommaso ha deciso di dare l'annuncio proprio durante la trasmissione che assieme agli altri condurrà dalla casa più spiata d'Italia.

Insomma, questa volta Andrea Zenga è riuscito nell'impresa di far cadere Tommaso nella sua trappola, dato che il giovane influencer non ha pensato neppure minimamente che potesse trattarsi di uno scherzo messo in piedi a sua insaputa.

Come reagirà nel momento in cui scoprirà la verità? Quello che lui credeva essere il vero scoop di questo Grande Fratello Vip in realtà non è altro che uno scherzo in cui è cascato con "tutte le scarpe".

Giulia e Tommaso: nervi tesi nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione nel corso delle prossime ore, va detto che il clima tra Tommaso e Giulia continua ad essere molto teso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Zorzi, infatti, ha ammesso che gli piacerebbe poter andare in nomination con la giovane influencer, così da permettere al pubblico di decidere chi deve restare e chi deve andare a casa. Un'ipotesi che Tommaso ha avanzato anche agli autori del reality show, durante uno dei suoi confessionali. Verrà preso in considerazione? Lo scopriremo nelle prossime ore.