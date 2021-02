Nicole Vinti, la dama giunta da qualche settimana a Uomini e donne, sembra non voler più proseguire la conoscenza con Armando Incarnato. La dama, dopo un iniziale interesse, ha scoperto dei lati del carattere del cavaliere partenopeo che non le sono piaciuti. In particolare, la donna lo ha descritto come una persona narcisista e arrogante. Per Nicole, in queste ultime ore, è giunta anche una pesante accusa da parte di un ex cavaliere del Trono Over che getta ombre sulla sincerità della dama.

U&D, Nicole fa un passo indietro con Armando: 'Troppo narcisista'

Al suo arrivo a Uomini e donne, la nuova dama Nicole Vinti ha cominciato a conoscere due cavalieri, Carlo e Armando.

In una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, la dama aveva annunciato di essere propensa a continuare la conoscenza con Carlo, a discapito di Armando che, in quell'occasione, non l'aveva presa affatto bene. A distanza di qualche giorno, sul settimanale del programma, Nicole è tornata a parlare di Armando e dei motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da lui. Nel dettaglio, la donna ha raccontato di essere rimasta ammaliata, almeno all'inizio, dai suoi modi di fare. Con il prosieguo della conoscenza però, il cavaliere ha mostrato un lato del carattere che non le è piaciuto, tanto che Nicole ha dichiarato: "Credo che lui sia troppo narcisista".

Nicole Vinti su Armando: "Non mi piace la sua arroganza"

Sul rotocalco di U&D, Nicole ha spiegato che Armando cerca una donna che gli dia mordente, ma che poi non accetta che una donna sia al suo pari.

"Non mi piace la sua arroganza" ha dichiarato la donna, che ha voluto chiarire di non volere un uomo così al suo fianco. Mentre Armando Incarnato sembra ormai fuori gioco, Nicole Vinti si concentra sull'altro cavaliere Carlo, con il quale non ha mai nascosto di avere più affinità.

Un ex cavaliere di U&D accusa Nicole: ha preso in giro tutti?

In attesa di capire come proseguirà l'avventura di Nicole all'interno di Uomini e donne, in questi ultimi giorni, sulla dama, sono piovute pesanti accuse lanciate da un'ex cavaliere di U&D, Alfonso Barone.

L'uomo ha deciso di scrivere una lettera a IsaeChia per smascherare Nicole. Secondo il suo racconto, a gennaio, mentre Nicole era già nel programma, la dama frequentava anche lui. Scendendo nel dettaglio, Nicole avrebbe confessato ad Alfonso di voler partecipare solo per poche puntate, in modo da acquisire quella visibilità che le avrebbe consentito di ottenere dei vantaggi in ambito lavorativo.

La permanenza della dama si è prolungata e, sempre secondo le parole di Alfonso, lei gli avrebbe poi chiesto di andare nel programma per corteggiarla. Invito declinato dall'ex cavaliere che ha poi raccontato come, da quel momento, la dama sia sparita e non si sia più fatta sentire. Se le accuse di Alfonso Barone venissero confermate, Nicole avrebbe preso in giro tutti, non solo Armando e Carlo, ma anche il pubblico e la redazione di Uomini e donne.