I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, alcuni dei concorrenti con l'aiuto della produzione e degli autori, hanno messo a punto un crudele scherzo nei confronti della coppia composta da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il giovane influencer, infatti, ha trovato un bigliettino d'amore scritto da Andrea Zenga nei confronti di Rosalinda Cannavò e credeva di essere in possesso di uno scoppiettante scoop. Peccato, però, che si trattasse di uno scherzo e quando la coppia dei "Zorzando" ha scoperto la verità, hanno fatto le valigie per andare via nel corso della puntata di lunedì 8 febbraio.

Lo scherzo del Grande Fratello Vip ai danni della coppia Stefania Orlando-Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che Tommaso ha trovato un bigliettino con una dedica d'amore di Andrea Zenga nei confronti di Rosalinda Cannavò. Immediata la reazione del giovane influencer che è subito corso da Stefania Orlando per metterla al corrente della situazione e custodire insieme questo clamoroso scoop.

I due hanno poi scelto di raccontare tutto durante la diretta radiofonica che hanno fatto questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip ma alla fine sono stati informati del fatto che si trattasse di uno scherzo, architettato non solo dai concorrenti ma anche dalla produzione stessa.

Insomma gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini erano d'accordo con Andrea Zenga, Rosalinda e gli altri per far cadere nella trappola la coppia composta da Stefania e Tommaso.

E c'è da dire che i due amici speciali ci sono cascati con tutte le scarpe.

Stefania e Tommaso fanno la valigia per andare via dal GF Vip

Tuttavia, quando la verità è venuta a galla, ecco che la reazione di Tommaso e Stefania non è stata delle migliori. I due non hanno nascosto l'amarezza per il fatto che lo scherzo fosse stato messo a punto dallo stesso GF Vip e non solo dai ragazzi della casa.

"Facciamo le valigie?" chiede Tommaso alla Orlando che, senza mezzi termini, risponde con un deciso "certo". A quel punto Tommaso consiglia a Stefania di andare via dalla casa del GF Vip questa sera stessa ma lei lo fa ragionare e dice di no.

‘Questo è troppo per noi’ sbottano Tommaso e Stefania

"No stasera no, perché poi siamo squalificati. Loro l'altra volta mi hanno detto: se volete uscire, fatelo in puntata" ha ammesso Stefania, ribadendo la sua intenzione di fare la valigia per voler uscire nel corso della diretta di lunedì 8 febbraio.

"Questo è troppo per noi" aggiunge Tommaso mentre Stefania ribadisce che una cosa del genere non è ammissibile. "Poi passi i ragazzi, ma presa in giro dal Grande Fratello proprio no", ha chiosato la Orlando mentre preparava la valigia.