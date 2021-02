È finita nel peggiore dei modi una delle amicizie nate prima dell'ingresso nella casa del GF Vip di due protagonisti assoluti della quinta edizione: Tommaso ha messo un punto definitivo al litigioso legame con Giulia, e l'ha fatto chiedendole espressamente di non rivolgergli più la parola. I due ormai ex amici si sono anche nominati a vicenda, segno che ormai il loro rapporto si è interrotto per una serie di incomprensioni nate davanti alle telecamere.

Zorzi reagisce alla nomination di Giulia al GF Vip

La puntata del GF Vip che è andata in onda l'1 febbraio, sembra essere stata un crocevia importante per due concorrenti molto amati: Tommaso e Giulia si sono allontanati forse definitivamente dopo l'ennesimo litigio.

Al termine della diretta condotta da Alfonso Signorini, Zorzi si è avvicinato all'italo-persiana per commentare in modo sarcastico la motivazione che ha dato per nominarlo.

"Mia madre non ha mai detto quello che ha detto la tua. Sembra che mi hai votato perché te l'ha detto lei", ha sbottato l'influencer prima di mettere in chiaro alcune cose nel rapporto ormai compromesso con Salemi.

"Sei venuta qui millantando un'amicizia che non c'era, fuori non siamo così amici. D'ora in poi non ho più intenzione di parlare con te o avere un rapporto", ha dichiarato Tommy davanti a Giulia e Pierpaolo.

Il ragazzo ha ribadito che il legame che c'era con la compagna prima del reality, non era così stretto come lei ha sempre raccontato, anche per questo motivo ha deciso di allontanarsi da lei e dalle bugie che starebbe dicendo sul loro passato.

Frecciatine di Tommaso alla compagna di GF Vip 5

"Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. D'ora in poi io non ti parlo e tu non devi parlarmi", ha aggiunto un nervoso Zorzi al termine dell'ultima puntata del GF Vip che è andata in onda.

Quando Giulia ha provato a difendersi dicendogli che ha sempre tenuto a lui e alla loro amicizia anche prima del programma, Tommaso ha sbottato: "Ci hai tenuto a me?

No, al personaggio".

Il protagonista della quinta edizione del format Mediaset, poi, ha lanciato una frecciatina velenosa all'ormai ex amica quando ha detto che se potesse tornare indietro nel tempo, non la segnalerebbe come collega della trasmissione web "Adoro" che hanno condiviso.

"Hai strumentalizzato il rapporto con me", ha concluso Tommy prima che Salemi gli rispondesse per le rime e accettasse la sua presa di posizione.

Giulia Salemi si difende dagli attacchi di Zorzi al GF Vip

Dopo aver difeso mamma Fariba dall'attacco di Tommaso, Giulia ci ha tenuto a ribadire le sue buone intenzioni nei confronti del compagno d'avventura che ha deciso di voltarle definitivamente le spalle ad un mese dalla finalissima.

"Tu sei maligno. Io dovrei stare zitta e subire in silenzio? Erano settimane che mi ferivi e anche in passato me ne hai combinate tante", ha fatto sapere Salemi.

L'influencer del GF Vip 5 ha anche smentito la teoria di Zorzi sui secondi fini che avrebbe avuto avvicinandosi a lui in tempi non sospetti: "Sono un'amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio".

La fidanzata di Pierpaolo, infine, ha dato a Tommy dell'individualista che pensa soltanto a sé stesso ma, contrariamente a quello che è successo in precedenza, a queste parole il ragazzo non ha voluto ribattere.

L'intenzione del protagonista della quinta edizione del reality, dunque, è quella di vivere il tempo che rimane prima della finale lontano da Giulia: anche se saranno sotto lo stesso tetto 24 ore su 24, Zorzi intende ignorare l'italo-persiana non rivolgendogli la parola finché almeno uno dei due non sarà eliminato.