Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni tedesche. Rosalie (interpretata dall'attrice Natalie Alison) si ritroverà alla ricerca di un nuovo lavoro e penserà di entrare nel mondo della politica per sfidare l'albergatore Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach). Nel frattempo, Maja (interpretata dall'attrice Christina Arends) non riuscirà a impedire al suo fidanzato Florian (attore Arne Lober) di costruire il ponte per l'albergo del fratello Erik e si sentirà molto in colpa per averlo ingannato. Infine, Christoph penserà che Rosalie scherzi e che non abbia realmente voglia di fare la politica.

Soap opera, spoiler dalla Germania: André accontenterà Leentje con le sue avventure

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, André (interpretato dall'attore Joachim Latsch) non riuscirà a stare dietro alla voglia di avventura da parte di Leentje, ma tenterà in tutti i modi di accontentare la giovane, facendo anche un bagno nell'acqua fredda. Nel frattempo, Joell proverà a far fare a Lucy (attrice Jennifer Siemann) tutti i preparativi per organizzare l'inaugurazione al bistrot.

Episodi trasmessi in Germania, Tempesta d'Amore: Maja sentirà una conversazione tra Florian e Shirin

Nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'Amore, Maja ascolterà una conversazione tra Shirin (interpretata dall'attrice Merve Cakir) e il suo ragazzo Florian e capirà che la giovane sta cercando di guadagnare alcuni punti con lui.

Nel frattempo, la perfida Ariane (attrice Viola Wedekind) offrirà tutto il suo aiuto a Rosalie per entrare nel mondo della politica e per sconfiggere ancora una volta l'ex ragazzo Christoph. Infine, André entrerà in competizione con Joell e tenterà di scrivere un racconto sui fantasmi.

Spoiler Tempesta d'Amore: Florian inizierà a capire che la sua ragazza potrebbe essere stata ricattata

Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore, rivelano che Erik (attore Sven Waasner) e Ariane manipoleranno Florian che inizierà a pensare che la sua fidanzata Maja possa essere stata ricattata. Nel frattempo, Christoph penserà che la candidatura di Rosalie nel mondo della politica sia soltanto uno scherzo e la metterà in imbarazzo durante un confronto televisivo.

Intanto, Lucy e Leentje faranno di tutto per riconciliare Joell e André, mentre il personal trainer Max proverà ad aiutare Vanessa ad utilizzare correttamente le stampelle. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore, bisognerà aspettare le puntate che saranno trasmesse in Germania.