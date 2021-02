Nella serata di sabato 6 febbraio è arrivata la decisione di Mediaset di squalificare la concorrente Alda D'Eusanio dal Grande Fratello Vip, dopo che la cantante Laura Pausini aveva annunciato delle azioni legali per tutelarsi, in seguito a delle frasi controverse della concorrente D'Eusanio nei suoi confronti durante il reality show di Canale 5.

Le frasi motivo dell'espulsione

Delle frasi molto controverse relative alla cantante Laura Pausini, pronunciate da Alda D'Eusanio dentro la casa, sono quindi costate la squalifica dal gioco alla concorrente. La giornalista e conduttrice ha infatti dichiarato che Pausini sarebbe vittima di violenze da parte del suo compagno.

L'altra concorrente Samantha De Grenet, presente al momento di tale frase, si era immediatamente dissociata dalle affermazioni di Alda.

Prontamente la cantante e il compagno Paolo Carta hanno fatto sapere di aver intrapreso delle azioni legali per tutelarsi, dopo le parole della giornalista.

La decisione di Mediaset di squalificare Alda

Le affermazioni di Alda D'Eusanio hanno avuto conseguenze durissime. Sia Endemol che Mediaset sono infatti intervenute con dei comunicati di condanna, nei quali è emersa anche la decisione di squalificare la concorrente dal Grande Fratello.

"L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa", ha scritto Mediaset.

Alda D'Eusanio aveva già rischiato la squalifica

Non era la prima volta che la concorrente commetteva azioni ai limiti della squalifica. La settimana scorsa era stata infatti protagonista di una frase dal contenuto razzista. Come successo in precedenza per il cantante Fausto Leali, immediatamente squalificato per frasi molto simili, anche la D'Eusanio era stata richiamata in diretta lunedì 1° febbraio dal conduttore Alfonso Signorini, che però si era limitato a pregarla di far sì che ciò non accadesse più, poiché in quel caso l'intenzione di tale affermazione non risultava rivolta a nessuna persona nello specifico, né offensiva.

Era poi stato deciso di aprire un telefoto flash per permettere al pubblico di prendere una decisione a riguardo. L'esito del televoto aveva decretato che Alda poteva continuare la sua corsa all'interno del programma.

Il televoto della puntata di lunedì 8 febbraio viene annullato

Dopo l'esclusione di Alda D'Eusanio, come di consueto avviene in questi casi, il televoto (verso la puntata dell'8 febbraio) che vedeva la stessa concorrente protagonista insieme a Samantha De Grenet, è stato annullato, ma il Grande Fratello ha già dichiarato che rimborserà tutte le persone che hanno partecipato alle votazioni, restituendo la cifra spesa per i voti effettuati.