Il Grande Fratello Vip 5 si prepara al ritorno del doppio appuntamento settimanale in prima serata. A partire da venerdì 29 gennaio 2021, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà ad andare in onda per ben due volte e per la prima puntata di questo nuovo ciclo di appuntamenti doppi, ci sarà un bel colpo di scena. Le porte della casa più spiata d'Italia si apriranno per poter accogliere uno dei volti noti più amati del piccolo schermo, protagonista di svariate trasmissioni di successo in onda sulle reti Rai: parliamo di Alda D'Eusanio.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 gennaio: arriva Alda D'Eusanio

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata del GF Vip in onda il 29 gennaio in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà l'ingresso in casa della conduttrice e opinionista Alda D'Eusanio, la quale scompiglierà le carte in tavola dei concorrenti a poche settimane dalla fine di questa quinta edizione dei record.

Un nome decisamente di spicco quello di D'Eusanio che, con il suo carattere fumantino, di sicuro potrebbe garantire scintille all'interno della casa più spiata d'Italia per queste ultime settimane di messa in onda.

Tuttavia, sembrerebbe che Alda potrebbe non entrare da sola all'interno della casa del GF Vip. L'ex opinionista dell'Isola dei famosi, infatti, non vive senza il suo amato pappagallo e lo vorrebbe portare anche in trasmissione. Come andrà a finire? Alda si trasferirà al Grande Fratello Vip in compagnia del suo inseparabile pappagallo oppure lo lascerà a casa?

La sfida del venerdì tra GF Vip e Il Cantante mascherato

In attesa di scoprirlo, quella del 29 gennaio sarà una puntata decisamente importante per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dato che su Rai 1 debutterà la prima puntata della seconda stagione de Il cantante mascherato.

Lo show condotto da Milly Carlucci, campione di ascolti della passata stagione televisiva Rai, tornerà a sfidarsi con il GF Vip che si avvia verso il gran finale di questa edizione. Chi riuscirà ad avere la meglio in termini di ascoltatori? Il reality show riuscirà ad avere la meglio nella sfida auditel del venerdì oppure Il cantante mascherato di Carlucci trionferà a mani basse?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Boom di ascolti per questo Grande Fratello Vip 5

Una quinta edizione del GF Vip coronata sicuramente da ascolti positivi in prime time: la trasmissione ha registrato una media di circa 3,3 milioni a settimana pari a uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

E così Signorini si appresta a chiudere una stagione trionfante per il reality Vip di Canale 5 che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe salutare il pubblico il prossimo 2 febbraio con la finalissima.