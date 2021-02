La sorella di Tommaso Zorzi è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, anche senza avere partecipato. La ragazza infatti, su Twitter ha spesso commentato le dinamiche accadute all'interno della casa più spiata d'Italia. In più occasioni Gaia ha parlato di Giulia Salemi, ma in una diretta Instagram con Gabriele Parpiglia ha ammesso di non avere mai conosciuto personalmente la modella italo-persiana.

La versione di Gaia

Intervenuta nell'ultima diretta Instagram di Casa Chi, Gaia Zorzi ha spiegato a Gabriele Parpiglia in quali rapporti si trova attualmente con Salemi: "Io e Giulia non ci conosciamo e sarebbe strano sentirla dopo il Grande Fratello Vip".

Al contrario la sorella di Tommaso Zorzi conosce molto bene il migliore amico della modella italo-persiana: "Conosco Matteo che è super esasy".

Gaia ha confidato che lei e Matteo avevano organizzato di fare una cosa insieme sul nuovo social Club House, ma poi non se ne è fatto più niente. Sull'ex concorrente del Reality Show di Canale 5, Gaia ha affermato: "Per me ora è una celebrità non le scriverei". A quel punto Gabriele Parpiglia ha chiesto alla sua ospite se incontrasse Giulia Salemi per strada se le chiederebbe un selfie. La diretta interessata ha risposto con ironia: "Lo chiede lei a me".

La sorella di Tommaso pronta per la finale

Nel corso della chiacchierata social, Gaia Zorzi ha riferito che parteciperà alla finale del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Tommaso.

A tal proposito la giovane ha ammesso: "Sono felice e non vedo l'ora". Per quanto riguarda il look da indossare, Gaia ha confidato che al momento non sa ancora cosa mettere. Con tutta probabilità all'ultimo si recherà in una nota catena di abbigliamento e comprerà un vestito. A quel punto Gabriele Parpiglia ha ricordato alla sua ospite che il marchio citato non è particolarmente amato dal web influencer.

Gaia con tono ironico ha spiegato che si farà prestare il cappotto più bello che ha sua madre e lo indosserà in modo da nascondere l'abito sotto. Infine, la diretta interessata ha riferito che quando vedrà suo fratello Tommaso sicuramente scoppierà a piangere come sua mamma. Al contrario è convinta che il web influencer non verserà neanche una lacrima.

Il commento sull'eliminazione di Giulia

Nei giorni scorsi, su Twitter Gaia Zorzi aveva commentato l'eliminazione di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, una fan della modella italo-persiana aveva stuzzicato la sorella di Tommaso chiedendole cosa pensava delle ultime bordate lanciate dal fratello alla modella.

Gaia anziché glissare sulla domanda, aveva spiegato che prima di Salemi sarebbero dovute uscire altre persone dalla casa di Cinecittà. Poi, però, aveva concluso con una velata frecciatina: "Mi dispiace, ma non mi mancherà".