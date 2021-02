Al termine della 40^ puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando sono finite in nomination. Venerdì 19 febbraio, solamente una resterà nella casa di Cinecittà e proseguirà la corsa verso la finale. Dopo l'appello di Tommaso Zorzi per sostenere la showgirl romana, i "vipponi" che hanno condiviso la terza edizione del reality show con la modella italo-persiana si sono mobilitati per darle supporto.

Gli ex concorrenti si schierano con Giulia

Giulia Salemi non è la prima volta che partecipa al Grande Fratello Vip. La modella italo-persiana ha già partecipato alla terza edizione del reality show all'epoca condotta da Ilary Blasi.

La concorrente, però, in quell'occasione fu squalificata a causa della mamma Fariba: la donna in lingua persiana aveva informato Giulia su alcuni fatti accaduti all'esterno del programma. Oggi invece, dopo due mesi di permanenza nella casa di Cinecittà il percorso di Salemi potrebbe essere interrotto per mano del televoto. La giovane infatti, dopo una "nomination di massa" si deve scontrare con Stefania Orlando. Su Instagram, a 24 ore dal verdetto finale alcuni concorrenti della 3^ edizione del Grande Fratello Vip si stanno mobilitando per sostenere Giulia. Andrea Mainardi ha inserito sul suo account social uno "swipe" per indirizzare i suoi follower a votare l'ex coinquilina. Fabio Basile invece, ha scritto: "Salvate la mia amica Giulia Salemi".

Le "Donatella" e Martina Hamdy anche hanno espresso il loro sostegno alla modella italo-persiana. Stefano Sala essendo molto amico della Salemi, è stato uno dei primi a mobiliarsi per la giovane.

Alba Parietti sostiene Stefania

Mentre la maggior parte dei "vipponi" della terza edizione del reality show si sono schierati con Giulia Salemi, Jane Alexander ha invitato i suoi "seguaci" a votare Stefania Orlando.

Ma non solo, in una stories ha speso parole al miele per la showgirl romana: "Salvate Stefania, donna speciale".

La moglie di Simone Gianlorenzi può contare anche sul sostegno di Alba Parietti. La showgirl piemontese su Instagram ha elogiato la collega: "Vorrei Stefania in finale". Per Parietti, Orlando rappresenta tutte quelle donne che anche a 50 anni si mettono in gioco: "Lei ha il coraggio di vivere e di rischiare".

Secondo la mamma di Francesco Oppini, non tutti avrebbero avuto il coraggio di ammettere in diretta nazionale che non hanno mai cercato un figlio. Inoltre, è sempre stata presente per tutti i suoi coinquilini anche quando c'erano da sentire "lagne" o "vittimismi". Infine, Alba Parietti ha confidato che il suo podio ideale sarebbe: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta.