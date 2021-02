L'avvicinamento tra Adua e Zenga, sembra non andare proprio giù a Dayane: al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 15 febbraio, la modella si è lasciata andare a dure parole nei confronti dell'amica. Nel commentare la nomination di Del Vesco a Giulia Salemi, la brasiliana ha detto che ormai si aspetta di tutto e che in futuro potrebbe preferire un'altra persona all'attrice con la quale sembrava avere un legame indissolubile.

Critiche di Dayane all'attrice del Grande Fratello Vip

Potrebbe essersi rotto qualcosa tra due storiche amiche del Grande Fratello Vip 5. Alla fine della diretta che Alfonso Signorini ha condotto il 15 febbraio, Dayane ha attaccato Adua un po' a sorpresa.

Dopo aver saputo da Giulia che tutti l'hanno nominata (compresa Del Vesco), la finalista della quinta edizione ha usato parole dure soprattutto nei confronti della siciliana.

Rivolgendosi direttamente all'attrice, Mello ha detto: "Quello che hai fatto non è bello. Eri sua amica e l'hai nominata dopo tre mesi di percorso insieme".

La brasiliana ha reagito male alla notizia che la compagna di reality ha voltato le spalle ad una delle vippone alle quali era più affezionata, per questo ha iniziato a mettere in dubbio anche i suoi comportamenti futuri nel gioco.

"Se saremo io e Zenga, sceglierai lui e nominerai me? Se nulla conta, arriverà il momento che voterai anche me", ha tuonato la 31enne prima di mettere in guardia Adua sulle prossime nomination.

Amiche in crisi nella casa del Grande Fratello Vip

Sempre rivolgendosi ad Adua, Dayane ha detto che se un giorno dovesse trovarsi nella situazione di scegliere una tra lei e Samantha, forse preferirà quest'ultima proprio in risposta al suo comportamento poco corretto.

La finalista del Grande Fratello Vip si è sfogata anche con alcuni compagni d'avventura sul gesto a suo parere poco carino che Del Vesco avrebbe fatto nei confronti di Giulia, nominandola e salvando Samantha o Zenga che sono in casa da meno tempo rispetto agli altri.

"Non è detto che sarò sempre la sua prima scelta. Quando abbiamo discusso, ha pensato di nominarmi mentre io mai", ha proseguito Mello.

"Da lei ormai mi aspetto di tutto. Dà poco peso alle nomination. Se mi trovassi a scegliere tra lei e Samantha, non so", ha aggiunto la modella mentre la sua amica si confidava con Andrea su quello che è successo dopo la puntata.

Adua e Zenga si baciano al Grande Fratello Vip

Dayane si è anche lamentata del fatto che è stata l'ultima concorrente del Grande Fratello Vip ad essere informata della simpatia che Adua stava cominciando a provare per Zenga.

A proposito della presunta seconda coppia della quinta edizione, prima di lasciarsi andare al primo vero scambio di baci passionali, i due si sono confrontati su quello che Mello ha detto sulla siciliana.

"A volte non la capisco. In passato ho visto delle cose, quindi viene a fare la morale a me? Ma è un gioco", ha fatto sapere Del Vesco nel giustificare la nomination che ha fatto a Giulia Salemi e che nessuno si aspettava.

"Non ho bisogno di moralisti, che la faccia con gli altri. Io non posso essere messa in croce da lei", ha concluso la ragazza prima di appartarsi con Andrea in camera da letto e dimenticare almeno per un po' le critiche che le ha rivolto Dayane dopo la puntata.

Adua, inoltre, non è riuscita nell'intento di approdare alla finale dell'1 marzo: il televoto per il terzo finalista, infatti, è stato vinto a mani basse da Tommaso Zorzi (che ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 36% dell'attrice e il 3% di Zelletta). Non è bastato, dunque, l'appello che Mello ha fatto ai suoi fan del Brasile per regalare alla sua amica il pass per l'ultima serata.