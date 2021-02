Lorella Cuccarini è stata nuovamente presa di mira al Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, gli autori del reality show hanno proposto un gioco ai "vipponi" dal titolo "Gira la Ruta". Il gioco prevedeva che Tommaso Zorzi facesse delle domande scomode alla 60enne. Alla domanda di "quale collega non vorresti mai incontrare neanche al supermercato", Maria Teresa ha fatto il nome della maestra di canto di Amici.

La domanda 'scomoda'

Mercoledì 10 febbraio i "vipponi" si sono resi protagonisti di alcuni giochi proposti dagli autori del Grande Fratello Vip. Nel corso della serata è stato fatto il "Gira la Ruta", un gioco in cui Tommaso Zorzi può fare alcune domande scomode alla mamma di Guenda Goria.

Il web influencer ha chiesto: "Dimmi una collega con la quale hai litigato che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato". La diretta interessata ha spiegato di non avere mai litigato con le sue colleghe, perché non fa parte del suo carattere. Inoltre, in modo ironico ha confidato di non volere incontrare molte sue ex colleghe. A quel punto Tommaso ha incalzato la 60enne, chiedendo di fare un nome che a sua volta lo avrebbe fatto anche lui. Ovviamente, Zorzi ha tirato fuori il nome di Giulia Salemi.

Maria Teresa Ruta non ha potuto fare altro che stare al gioco: "La Cuccarini". Sentendo il nome della giornalista, Tommaso ha replicato stupito: "Adoro".

Cuccarini era gà stata tirato in ballo

In passato Lorella Cuccarini era già stata oggetto di alcune frecciatine all'interno del Grande Fratello Vip.

Scendendo nel dettaglio, Tommaso Zorzi aveva criticato duramente la ballerina ed ex conduttrice de La vita in diretta per la sua posizione sulle unioni civili e sulle adozioni gay. La diretta interessata in quel caso aveva replicato alla bordata di Zorzi su Instagram, invitandolo a bere un caffè una volta terminato il reality show per spiegare la sua versione dei fatti sull'argomento.

Ma non solo, anche Matilde Brandi aveva detto che tra Cuccarini e Parisi preferiva quest'ultima nel mondo della danza. Maria Teresa Ruta invece, aveva accusato la 55enne romana di non salutare mai nei corridoi i suoi colleghi di lavoro. Alla frecciatina della 60enne, Lorella Cuccarini aveva replicato durante un'intervista rilasciata a Verissimo: "Credo di non incontrare Maria Teresa nei corridoi da molto tempo".

Cuccarini aveva spiegato che forse Ruta poteva essere passata nei corridoi de La vita in diretta, ma lei avendo problemi con gli occhi non l'avrebbe vista passare. A tal proposito la ballerina romana aveva precisato che dietro le quinte di un programma di solito saluta sempre tutti i suoi colleghi.