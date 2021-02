L'11 febbraio, Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 con un nuovo appuntamento, dove si tornerà a parlare di Gemma Galgani e della sua frequentazione con Maurizio G. Proprio il cavaliere verrà messo sotto accusa a causa del suo comportamento ambiguo che porterà a pensare che l'uomo abbia preso in giro Gemma solo per stare al centro dell'attenzione. Tina Cipollari chiederà che venga cacciato dal programma, mentre Maria De Filippi non riuscirà a nascondere il suo disappunto.

U&D, spoiler oggi 11 febbraio: Maurizio G. in cerca di visibilità?

Gemma Galgani tornerà ad essere protagonista di Uomini e donne.

Dopo la messa in onda della scelta di Davide Donadei, oggi si ritornerà a parlare della dama torinese. Nel dettaglio si capirà come si sta evolvendo la sua conoscenza con Maurizio G., il cavaliere che sta uscendo anche con Maria Tona. Nel corso della puntata, l'uomo verrà accusato da Gemma di essere in cerca di visibilità e di sfruttare la conoscenza con lei solo per acquisire popolarità. La dama racconterà che Maurizio le avrebbe chiesto di fare pubblicità ad un amico pittore, al quale il cavaliere aveva commissionato un quadro per la dama. Gemma rivelerà in puntata, di essere stata "sgridata" da Maurizio G. per non averne parlato nella puntata precedente.

Maria De Filippi indispettita per lo scambio di foto tra Maurizio G. e Maria

Quanto andrà in onda fa riferimento alla registrazione dello scorso 3 febbraio.

Dalle anticipazioni riportate sul web, la discussione tra Gemma e Maurizio proseguirà e si scoprirà che il cavaliere avrà inviato a Maria Tona delle foto a petto scoperto. Una rivelazione che farà storcere il naso anche a Maria De Filippi che comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti dell'uomo. La conduttrice avrà il sospetto che lo scambio di foto sia stato organizzato da Maria e Maurizio G.

solo per ottenere visibilità in puntata.

U&D, puntata 11 febbraio: Tina vuole cacciare Maurizio G.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, anche la padrona di casa, come Gemma, sospetterà che il cavaliere abbia finto un interesse per la dama torinese solo per poter essere al centro dell'attenzione. Tina Cipollari a questo punto, si scaglierà contro il cavaliere, arrivando addirittura a chiedere a Maria De Filippi di cacciarlo dal programma.

Nonostante il comportamento ambiguo dell'uomo, la conduttrice preferirà dargli l'opportunità di chiarire la sua posizione con Maria Tona e Gemma dietro le quinte. Cosa accadrà ora? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Uomini e donne, ricordando che il dating-show va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Witty Tv.