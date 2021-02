Maria Teresa Ruta dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip ha rilasciato la sua prima intervista per il settimanale Chi. La Ruta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, criticando l'atteggiamento che nell'ultimo periodo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno avuto nei suoi confronti. Secondo l'ex concorrente del Reality Show, la showgirl romana a volte dovrebbe fare un passo indietro.

Il commento dell'ex gieffina

Maria Teresa è rimasta delusa per come si sono comportati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nei suoi confronti nelle ultime settimane. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Ruta ha spiegato che Stefania ha sbagliato a dire a Tommaso che non avrebbe dovuto confessare la nomination: "Ci sta dare suggerimenti sbagliati, ma ci sta anche seguire consigli sbagliati".

La 60enne ha confidato che all'interno della casa di Cinecittà, spesso Stefania ha detto di volere salvaguardare tutti i "vipponi" che avevano intrapreso il percorso con lei: "È sempre stato un po' il suo mood". Maria Teresa è convinta che la showgirl romana non abbia seguito in modo fedele le sue idee: "Se vuoi salvaguardare questo, devi farlo con chi ti è stato amico fin dall'inizio". L'ex gieffina ha sottolineato di avere fatto il possibile per non farla rimanere male, quando Zorzi l'ha nominata.

Secondo la mamma di Guenda Goria, Stefania è un po' come lei: "A volte non fa quel passo indietro, che dovrebbe fare per l'età". Infine, con toni ironico Ruta ha confidato che la sua ex coinquilina ha delle gambe lunghissime con la quale vuole camminare il più lontano possibile.

Cosa pensa Ruta delle coppie nate sotto i riflettori

Nell'intervista Maria Teresa Ruta ha espresso la sua opinione anche in merito alla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo la 60enne, i due "vipponi" si sono innamorati giorno dopo giorno grazie ai loro sorrisi ma lontano dai riflettori non sa dire se la storia potrà funzionare o meno: "Giulia è tanta roba".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sull'avvicinamento di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò invece, pensa che i due siano fatti per stare insieme: "Lui è il suo tipo fisicamente ed è più riservato di lei che è riservatissima". Maria Teresa ha precisato che Rosalinda fuori dal reality show aveva un fidanzato, ma le cose non sono mai andate bene. Cannavò dopo essere stata lasciata la scorsa estate dopo nove anni, non è riuscita a ricucire quella ferita.

Chi vince il GF Vip

Prima di concludere l'intervista Maria Teresa Ruta ha parlato dell'ipotetico vincitore. Secondo al pensiero della 60enne, il reality show potrebbe vincerlo Tommaso Zorzi o Dayane Mello.

In merito alla modella brasiliana, l'ex concorrente ha chiosato: "All'inizio Dayane mi ha detto che era al Grande Fratello Vip per fare quello che doveva fare, vincere". Queste parole hanno spiazzato Ruta, ma al tempo stesso sono state molto apprezzate: "Mi ha detto che era una concorrente a tutti gli effetti". Al contrario la mamma di Guenda Goria, pensa che Stefania Orlando non arriverà sul primo gradino del podio.