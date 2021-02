Nella casa del Grande Fratello Vip c'è aria di tensione. Al termine della 37ª puntata del Reality Show, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati protagonisti di uno scontro. L'ex velino è stato accusato in studio di non prendere mai le difese della fidanzata quando viene attaccata dai coinquilini. Secondo Pierpaolo, Giulia in questa circostanza avrebbe dovuto spezzare una lancia a suo favore.

La discussione in sauna

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto un appunto a Pierpaolo Pretelli. Il conduttore del reality show ha affermato che il modello lucano non prende mai le difese delle donne che gli sono accanto, una situazione che si è verificata prima con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi.

Al termine della puntata del 5 febbraio, i Prelemi hanno avuto un'accesa discussione mentre si trovavano in sauna. Pierpaolo ha rimproverato Giulia che, a suo parere, non lo ha difeso. Secondo l'ex velino, la compagna è interessata soltanto a ciò che le fa comodo: "Tu hai in mente solo quello che hai fatto per me, non quello che io ho fatto per te".

Pretelli ha aggiunto che in passato ha sofferto quando è stato definito uno "zerbino" o un uomo che non è capace di prendere una posizione. Il concorrente 30enne avrebbe gradito che Salemi, durante la diretta del GF Vip, avesse preso la parola per dire che in realtà lui si è sempre esposto per lei: "Mi aspettavo una parola da parte tua, non hai giocato di squadra".

La versione di Salemi

Alle affermazioni di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha replicato piccata: "Io ho solo detto che, anche se ho torto, da donna dovevi difendermi".

La modella italo-persiana ha ammesso di essere stanca di essere sempre messa in discussione dal fidanzato e da alcuni suoi coinquilini.

Pierpaolo ha replicato sottolineando che aveva già detto la sua sul rapporto tra Giulia e Tommaso Zorzi. Inoltre le ha ricordato di averle detto chiaramente di non dare troppa importanza alle discussioni con l'influencer.

La coppia ha continuato a discutere anche in lavatrice. Pretelli ha chiesto a Salemi di attendere il giorno successivo per continuare a confrontarsi, ma lei non ha voluto sentire ragioni. Infatti gli ha ricordato che l'unica volta in cui si è esposto nei suoi confronti è stato quando erano stati chiamati in causa i suoi familiari. Quindi ha concluso: "Non dirmi che non faccio nulla, mi ferisci".

Il pensiero degli altri concorrenti

Il giorno dopo lo scontro tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i vipponi hanno espresso i rispettivi pensieri sulla questione. Stefania Orlando ha riportato che le urla si sentivano anche nelle altre stanze. La conduttrice romana ritiene che quella tra i Prelemi sia stata una discussione inutile perché non è successo nulla di grave.

Zelletta ha preso le difese di Pierpaolo, dicendo che in realtà si è esposto molto per Giulia Salemi. La maggioranza dei concorrenti del GF Vip sembra essersi schierata con l'ex velino.