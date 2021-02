Le puntate Il Paradiso delle Signore continuano la programmazione su Rai 1 con nuove trame e intrecci. Marta scoprirà che Vittorio e Beatrice hanno un rapporto che va di là della semplice parentela e amicizia, restandone sconvolta. Tuttavia, anche lei ha qualcosa da nascondere che è successo a New York.

Nel frattempo, Ludovica è indecisa tra Federico e Marcello, che la attraggono per motivi diversi. Il giovane Guarnieri è la sua unica possibilità per rientrare di fatto nelle grazie della famiglia tanto bramata mentre per Barbieri pare provare un'insolita passione. Una passione che la metterà in pericolo molto presto a causa di Castrese.

Beatrice si confessa: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Marta è ormai tornata a Milano e sembra non abbia intenzione di allontanarsi per un bel po'. La sua presenza infastidisce Beatrice, che ha dovuto rinunciare al suo sogno d'amore con Vittorio, proprio ora che riuscita a farlo suo.

Non è difficile immaginare il disagio della vedova Conti, costretta a vivere nella casa dell'uomo che ama e che vede di nuovo al fianco della moglie.

Beatrice, non riuscendo più a sopportare la situazione, si fa coraggio e confida a Vittorio la sua sofferenza per il ritorno di Marta. Serve una soluzione al più presto.

Clima pessimo a casa Amato

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo Giuseppe sempre più nervoso per via del lavoro di portiere notturno, forse troppo gravoso per la sua età.

Agnese ne è contenta, in fondo stare lontano dal marito non può che farle bene. Stato d'animo opposto quello di Giuseppe, innervosito dal fatto di non poter passare tutto il tempo con lei.

Intanto, al grande magazzino fervono i preparativi per la recita di Carnevale. Le Veneri Cipriani e Puglisi sono in competizione per un ruolo e Armando dovrà scegliere tra di loro.

Rocco è indeciso, non sa cosa prova esattamente per Maria. Irene non molla la presa e, anche se è consapevole di avere poche possibilità, continua a corteggiarlo.

La scoperta di Marta su Vittorio e Beatrice

I sospetti della bella Guarnieri trovano riscontro in una scoperta a dir poco destabilizzante. Da questo momento in poi, il rapporto con Vittorio cambierà inesorabilmente.

Marcello, nel frattempo, è ancora vessato dal Mantovano. Ludovica prova ad aiutarlo ma il suo coraggio la metterà nei guai. Federico è geloso, visto che comincia a provare qualcosa per la bellissima Brancia.

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Marta verrà a sapere che Beatrice e Vittorio erano amanti molti anni fa. Quello che non sa ancora è che suo marito l'ha tradita mentre era a New York.