Non c'è pace per Rosalinda nella casa del Grande Fratello Vip: la ragazza, infatti, in questi giorni è "vittima" di continui attacchi da parte di quella che pensava essere una cara amica. L'ennesima lite con Dayane, dunque, ha fatto crollare Cannavò, che tra le lacrime ha detto di voler tornare a casa per non sentire alcune "insinuazioni" della brasiliana sul suo conto. Stefania ha provato a rassicurare l'attrice, invitandola a fregarsene dei pareri altrui.

Lo sfogo di Rosalinda al Grande Fratello Vip 5

Quando mancano poco più di 24 ore a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, una concorrente ha avuto un crollo emotivo.

Stremata dalle tante liti che ha affrontato negli ultimi giorni, Rosalinda si è lasciata andare alle lacrime in camera da letto, dove è subito accorsa Stefania per provare a consolarla.

A chi le ha chiesto perché era così giù di morale, la siciliana ha risposto: "Io non ce la faccio più. Basta. Tutto ha un limite e sono stanca".

La protagonista della quinta edizione del reality Mediaset, dunque, faceva riferimento agli scontri verbali che ha avuto di recente con Dayane, la coinquilina con la quale aveva legato di più nei mesi scorsi. Le due hanno discusso per vari motivi, ma quello più importante sembra essere l'avvicinamento di Cannavò a Zenga che Mello non ha mai visto di buon occhio.

Pianto e disperazione nella casa del Grande Fratello Vip

Nello spiegare a Stefania il suo crollo emotivo, Rosalinda ha aggiunto: "La situazione è difficile e io voglio andare a casa.

Sono esausta".

"Non mi viene riconosciuto niente e sono state insinuate cose allucinanti", ha concluso l'attrice tra le lacrime.

Cannavò si riferiva ovviamente alle accuse che ha ricevuto da parte di Dayane in questi giorni, come quella di fare coppia con Zenga per strategia oppure quella di mostrarsi diversa da come è realmente.

Orlando ha provato a rassicurare la compagna di reality dicendo: "Non ostinarti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Se vedi che dall'altra parte non c'è la stessa cosa, prendila come una provocazione. Io non posso pensare che una persona possa essere così cinica. Devi salvaguardarti e non farti colpire".

Le parole della romana hanno un po' calmato la siciliana del Grande Fratello Vip 5, ma la presenza di Mello in casa non la aiuta di certo a vivere serenamente le ultime due settimane di reclusione.

Le accuse di Dayane all'amica del Grande Fratello Vip

Se Rosalinda si è lasciata andare allo sconforto, è a causa delle tante frecciatine che sta ricevendo da Dayane nella casa del Grande Fratello Vip. Dalla puntata di lunedì scorso, infatti, quelle che i fan avevano ribattezzato "rosmello", hanno discusso spesso, arrivando a dirsi cose molto gravi e pesanti.

La brasiliana, in particolare, ha criticato l'avvicinamento tra Rosalinda e Zenga dicendo: "Ormai la coppia vince sull'amicizia. Visto che mancano 12 giorni, meglio far sognare la gente".

La modella, dunque, pensa che i neo piccioncini possano aver messo in atto una "strategia" pur di arrivare fino alla fine del reality: questo ha ovviamente fatto arrabbiare la siciliana, soprattutto perché a dirlo è stata una sua amica.

"Quando parla sembra una suora. Fai vedere chi sei, non fare la santa. Ha buttato all'aria una relazione per iniziarne subito un'altra, non è timida come dice", ha tuonato la finalista in un momento in cui Rosalinda non era presente.

Dayane, inoltre, si è detta contrariata dal fatto che è stata informata per ultima di quello che stava succedendo tra la sua amica e Andrea, come se le confidenze che si facevano un tempo, fossero state messe da parte per vivere un nuovo amore.