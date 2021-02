Al Grande Fratello Vip l'amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sta vivendo un nuovo momento di difficoltà. Scendendo nel dettaglio, l'attrice siciliana ci è rimasta male per come la modella brasiliana ha reagito al flirt con Andrea Zenga. Rosalinda ha sostenuto di non essersi sentita supportata da un'amica che ritevena una sorella.

Lo sfogo di Cannavò

Da quando Rosalinda Cannavò si è avvicinata ad Andrea Zenga, Dayane Mello si è allontanata. Parlando con Stefania Orlando, l'attrice siciliana si è detta delusa per l'atteggiamento della sua amica: "Lei dice sempre di andare avanti, ma è la prima che non va avanti".

Rosalinda ha sostenuto che in passato, la modella brasiliana ne ha combinate di tutti i colori nei suoi confronti ma lei le è rimasta sempre accanto. A detta della showgirl romana, Dayane non riuscirebbe a gestire la situazione con l'amica.

Secondo Cannavò, Mello non si è distaccata da lei solamente per la nomination nei confronti di Giulia Salemi ma per vari motivi. All'ipotesi di Stefania Orlando che Dayane sia gelosa del feeling di Zenga con Rosalinda, la diretta interessata ha affermato: "C'è un minimo di gelosia nei miei confronti, perché lei è molto possessiva". Sebbene Cannavò abbia sostenuto che le fa piacere un certo tipo di gelosia, al tempo stesso ha detto che avrebbe voluto ricevere più elogi: "Io sono triste, perché non mi sono sentita supportata da un'amica".

La giovane ha spiegato di considerare la modella brasiliana come un sorella.

Infine, Rosalinda Cannavò ha spiegato di soffrire molto perchè Dayane Mello ha scelto di non dormire più in stanza con lei: "Questo per me è un dolore". Sul perché l'attrice siciliana abbia reso partecipe prima Samantha de Grenet dell'interesse per Zenga, Rosalinda ha affermato: "Lei ha capito più cose di me sulla mia storia fuori".

Mello lancia una pesante accusa a Zenga e Cannavò

Al termine del gioco "Late Show" Dayane Mello si è ritrovata a parlare con Samantha, Rosalinda, Zenga e Stefania. La modella ha sostenuto che all'interno di un Reality Show conta più una relazione che una vera amicizia. Sentendosi chiamata in causa, Cannavò ha ammesso di essere senza parole per questo ragionamento.

Non contenta Dayane ha rincarato la dose: "Amore, bisogna far sognare la gente". A quel punto Stefania Orlando ha chiesto alla coinquilina se l'avvicinamento di Zenga a Rosalinda sia solamente una strategia per lei. Mello anziché stemperare i toni, ha prontamento replicato: "Strategia? Chi lo sa..."

Dopo avere abbandonato la conversazione, la modella sudamericana è tornata a puntare il dito contro Rosalinda: "Lei sceglie con freddezza, senza sentimenti, questa non è la persona che ho scelto".