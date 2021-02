La notte scorsa è stata molto movimentata soprattutto per due concorrenti del Grande Fratello Vip: Dayane e Adua hanno litigato sui risvolti che ha avuto ultimamente la loro amicizia, arrivando a dirsi anche cose poco carine. La Mello, poi, si è sfogata con Giulia e ha catturato l'attenzione dei telespettatori quando ha detto di aver vissuto una vera e propria storia d'amore con l'attrice nel periodo in cui dormivano insieme in lavatrice.

Dayane attacca l'amica al Grande Fratello Vip 5

Da quando Adua si è avvicinata sentimentalmente a Zenga, la sua amicizia con Dayane ha subito un brusco stop. La modella nega di essere gelosa della siciliana, ma i suoi comportamenti e le sue frasi lasciano pensare il contrario.

Dopo aver litigato per l'ennesima volta con la Del Vesco, la brasiliana si è lasciata andare a un lungo sfogo notturno sulle cose che non le vanno più bene, come la decisione dell'attrice di non confidarsi con lei quando ha cominciato a provare un interesse per Andrea.

Tra le tante lamentele che la Mello ha palesato ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip, una in particolare ha colpito i telespettatori: quella riguardante il periodo in cui le "rosmello" hanno dormito insieme nella stanza ribattezzata "lavatrice".

'Rosmello' ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip

Nel criticare l'atteggiamento a suo parere troppo remissivo di Adua, l'altra sera Dayane ha detto: "Quando parla sembra una suora. Fatti vedere per quello che sei, non fare la santa".

La brasiliana si è augurata che venerdì prossimo si affronterà per l'ultima volta l'argomento della sua amicizia con la siciliana, anche perché lei è stanca e non ne vuole più sapere niente né di lei, né del flirt con Zenga. "In puntata fa la vittima e mi fa passare per quella gelosa. Fa la vittima e questo non mi piace. Ma poi gelosa di cosa?", ha proseguito la finalista del Grande Fratello Vip 5 nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 18 febbraio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mentre chiacchierava con Pierpaolo e Giulia, poi, la Mello si è lasciata andare ad una confidenza che i fan del reality hanno immediatamente sottolineato, soprattutto perché potrebbe spiegare l'atteggiamento critico che la concorrente ha da un po' di tempo nei confronti della Del Vesco. "Questa lavatrice ha una storia. Io ci ho passato due mesi ed ho avuto una storia d'amore lì dentro", ha detto Dayane davanti alle telecamere.

Adua amoreggia con Zenga al Grande Fratello Vip

Se Giulia e Pierpaolo non hanno commentato in alcun modo la dichiarazione di Dayane, ci hanno pensato i più nottambuli spettatori del reality a condividere su Twitter e sugli altri social network le parole della finalista su Adua. Dicendo di aver vissuto una vera e propria storia d'amore nella lavatrice, è come se la brasiliana avesse ammesso, a mezza bocca, che il suo legame con l'attrice è andato oltre la bella amicizia che è sempre stata raccontata da loro stesse e da Alfonso Signorini.

Che tra le "rosmello" potesse esserci una certa attrazione fisica, l'hanno sospettato molti soprattutto nel periodo precedente all'ingresso di Zenga nella casa: le due ragazze si sono spesso lasciate andare a baci sulle labbra, sguardi languidi e dichiarazioni di profondo affetto.

Il pensiero che stanno condividendo alcuni fan del Grande Fratello Vip, dunque, è che la presa di posizione di Dayane nei confronti di Adua possa dipendere principalmente da una gelosia che prova nel vederla tra le braccia di un'altra persona, la stessa che avrebbe causato la fine di un sodalizio andato avanti per mesi sia alla luce del sole che nel buio della camera da letto ribattezzata "lavatrice".