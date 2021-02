Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip ad una settimana dalla finale. La mossa di Dayane di salvare Samantha e non Rosalinda dall'ultimo televoto di questa edizione, ha fatto storcere il naso a molti. Tommaso, per esempio, ha dato della stratega alla collega finalista, accusandola anche di essersi inventata l'innamoramento per l'amica pur di avere spazio nella puntata in diretta. Mello è stata criticata da quasi tutti i vipponi per la decisione di mettere a rischio la persona che ha detto di amare poche ore prima.

Dayane salva Samantha e spiazza tutti al Grande Fratello Vip

Quella andata in onda il 22 febbraio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto movimentata.

Uno degli argomenti principali, è stata l'inaspettata dichiarazione d'amore che Dayane ha fatto a Rosalinda, l'amica con la quale ha litigato e si è riconciliata più volte in queste settimane.

Se il "coming out" della brasiliana ha lasciato tutti senza parole (compresa l'attrice siciliana che non si era accorta di nulla), è stata la mossa che la stessa ha fatto durante le nomination a stupire ancora di più i concorrenti e il pubblico.

Quando Alfonso Signorini le ha chiesto chi voleva salvare dall'ultimo televoto di questa edizione del reality, Mello ha fatto i nomi di Samantha e Zelletta (in coppia dopo un sorteggio): la finalista, dunque, ha deciso di mettere a rischio eliminazione l'altro duo, ovvero quello formato da Stefania e dalla sua amata Rosalinda.

L'affondo di Tommy alla collega di Grande Fratello Vip

La scelta di Dayane ha fatto storcere il naso a molti, in primis a Tommaso che dopo la diretta si è scagliato contro la compagna di Grande Fratello Vip come parole dure.

Mentre cucinava, infatti, il ragazzo ha sparato a zero su colei che dopo una dichiarazione d'amore ha preferito salvaguardare il percorso di Samantha e non quello di Rosalinda, mandandola a scontrarsi con una concorrente forte come Stefania.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"L'amore che dici di provare, è una c... Io so cosa vuol dire combattere per un amore dello stesso sesso, ma tu vieni in tv a fare la f.. dicendo che sei mezza l... e questa è una mancanza di rispetto", ha detto Zorzi di fronte ad una silenziosa Mello.

L'influencer ha anche accusato la brasiliana di averle provate tutte pur di vivere una storia nella casa: "Prima Denis Dosio, poi Filippo Nardi, dopo Zenga.

Ti sei innamorata di tutti qui dentro. Poi dici questa cosa a Rosalinda e ne fai un'altra che va contro quello che hai detto".

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 5

Dopo che Dayane ha provato sommessamente a difendersi dagli attacchi che stava ricevendo da più fronti, Tommaso ha rincarato la dose con nuove pesanti affermazioni sul suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip.

"Oggi la tua maschera è caduta. Sei una stratega che pur di avere una clip si inventa le s... Non hai rispetto per chi quel sentimento lo prova veramente. Sei tutto e il contrario di tutto", ha affermato il finalista del realiy prima di fare un preciso riferimento alla presunta incoerenza della brasiliana.

"A inizio puntata hai detto di amare Rosalinda e poi alla fine l'hai nominata", ha aggiunto un nervoso Zorzi..

Dopo che Mello ha precisato che il suo cuore al momento batte per l'amica Samantha, il compagno d'avventura ha replicato: "Se ami una persona, non la metti in condizione di essere buttata fuori".

"Per me vali zero umanamente", ha concluso Tommy.

Anche Cannavò ha preso le distanze da Dayane a tarda notte: la scelta della modella di sacrificarla pur di proteggere De Grenet, non è proprio andata giù alla siciliana del GF Vip 5.