Il giorno dopo la 42^ puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 22 febbraio su Canale 5, i "vipponi" hanno commentato le ultime dinamiche. In particolare, Rosalinda Cannavò parlando con Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli ha spiegato che Dayane Mello ha preferito mettere davanti la strategia agli affetti.

La versione della Cannavò

Parlando con Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi - aggiunto alla discussione poco dopo - Rosalinda Cannavò ha analizzato l'atteggiamento di Dayane Mello. Nel dettaglio, l'attrice siciliana si è interrogata sulla nomination ricevuta dall'amica: "Ha messo davanti la strategia a tutto l'affetto che decantava per me".

Al contrario Orlando è convinta che la modella brasiliana abbia agito in quel modo, per eliminare lei. Dal momento che Rosalinda era stata accoppiata a Stefania, è stata sacrificata.

Secondo la showgirl romana, l'intento di Dayane è quello di portare in finale persone più deboli in modo da vincere la finale. Stefania non ha dubbi che Samantha sia una concorrente meno forte rispetto a lei e Rosalinda. D'accordo con quanto abbia detto la coinquilina, l'attrice siciliana ha ribadito che è stata Mello ad allontanarsi da lei nel momento in cui abbia intrapreso una liaison con Zenga: "Mi ha visto felice con una persona". Infine, Cannavò con rammarico ha affermato: "Non me l'aspettavo da una persona che ritenevo amica, ma prendo atto".

Stefania mette in guardia la coinquilina

La conversazione di Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò si è spostata in piscina. La showgirl romana vedendo la delusione di Rosalinda, l'ha invitata a riflettere bene su un ipotetico riavvicinamento in futuro a Dayane Mello. Secondo Stefania, Rosalinda si è spesa molto per quest'amicizia nonostante fosse sempre stata messa da parte ogni volta che entrava un nuovo concorrente al Grande Fratello Vip.

Dal momento che anche Cannavò sembra pensarla allo stesso modo, la diretta interessata ha spiegato di non volere avere alcun chiarimento con Mello.

Dayane è sicura che l'amica vincerà il televoto

Dopo la difficile diretta del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha fatto una confidenza a Samantha de Grenet. Scendendo nel dettaglio, la showgirl romana - reduce di un botta e risposta al vetriolo con Stefania Orlando - ha ammesso che sarebbe il top se Rosalinda vincesse il televoto.

A quel punto la 31enne sudamericana, ha svelato la sua strategia: "Brava, io farò il tifo senza che lei lo sappia". Infine, Mello ha confidato che il suo intento è quello di portare i voti di Samantha all'attrice siciliana. Dunque, il ragionamento fatto da Stefania Orlando non è stato poi così sbagliato: Dayane ha sacrificato l'amica per fare uscire lei.