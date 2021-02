Nella casa del Grande Fratello Vip la vicinanza tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è sempre più evidente. L'attrice siciliana mentre era a colazione ha confidato a Samantha de Grenet che l'ex volto di Temptation Island nella serata di San Valentino le ha "rubato" un bacio. A quel punto Rosalinda ha ammesso di fare molta fatica a gestire questa situazione.

Zenga si confida e bacia Rosalinda

Sabato 13 febbraio Andrea Zenga ha deciso di rivelare i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò. Il giovane ha spiegato di fare un passo così importante, solamente perché non può più ignorare il suo cuore: "Mi piaci molto".

Inoltre, il 27enne ha confidato che il suo desiderio più grande sarebbe quello di conoscerla meglio sia dentro che fuori la casa di Cinecittà.

Dopo essersi confrontati, nella giornata di San Valentino Zenga ha fatto un nuovo passo verso la coinquilina. Scendendo nel dettaglio, l'ex volto di Temptation Island ha raggiunto Rosalinda in camera da letto e dopo averla abbracciata le ha "rubato" un bacio. Nonostante il bacio tra i due "vipponi" non sia stato passionale, Cannavò per l'imbarazzo si è coperta il volto con il lenzuolo.

I dubbi di Cannavò

Il giorno dopo il "bacio" di Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha commentato quanto accaduto a Samantha de Grenet. La diretta interessata nonostante si sia detta felice, non ha nascosto di essere turbata.

L'attrice siciliana ha confidato di avere abbracciato forte Zenga e di essere scoppiata in lacrime. A quel punto Samantha ha cercato di rassicurare la sua coinquilina: "Tesoro non hai fatto niente di male". In risposta alla showgirl romana, la diretta interessata ha affermato: "Sono trattenuta, faccio fatica a gestire la situazione e trovare le parole giuste".

Secondo de Grenet, l'unica cosa che dovrebbe fare la sua coinquilina è quella di vivere la situazione nel modo più sereno possibile e capire cosa vuole realmente. Di conseguenza Cannavò non ha potuto fare altro che vuotare il sacco: "Non è un problema, io ho già capito". Alle dichiarazioni di Rosalinda, Samantha allora ha spiegato che non deve temere nulla perché appare al pubblico come una donna che ha semplicemente preso la sua decisione.

'Nella mia relazione non sono felice'

In precedenza l'attrice siciliana si era confidata con Giulia Salemi e Dayane Mello. Scendendo nel dettaglio, Rosalinda ha spiegato che Zenga non c'entra nulla con la crisi: "Nella mia relazione non sono felice".

La giovane ha confidato alle sue amiche che la liasion con Giuliano Condorelli ha vissuto talmente tante situazioni complesse che hanno deteriorato il rapporto. Inoltre, Cannavò ha ammesso di non essersi mai sentita valorizzata come donna. La gieffina ha ammesso di non volere correre con Zenga, ma al tempo stesso è pronta a un ulteriore passo verso il suo coinquilino.

A quel punto Dayane ha chiesto alla sua amica se avesse mai provato certe sensazioni con il fidanzato mentre Giulia ha invitato la coinquilina ad affrontare il percorso al Grande Fratello Vip nel modo più spensierato possibile.