Nemmeno il tempo di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e, per Andrea Zenga, è già tempo di segnalazioni. L'ormai ex protagonista del reality show di Canale 5, che si è fatto notare anche per la sua relazione nata durante gli ultimi giorni di permanenza in casa con la bella Rosalinda Cannavò, è finito nel mirino del mondo social. A puntare il dito contro di lui è stata Deianira, la quale ha riportato su Instagram una serie di coincidenze strane riguardanti Zenga e la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, con la quale partecipò ad una passata edizione di Temptation Island. Il sospetto è che i due stessero insieme ma Andrea è intervenuto subito per mettere a tacere tutti i rumor.

La segnalazione su Andrea Zenga dopo il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la segnalazione social su Andrea Zenga aveva a che fare col fatto che durante la serata del 24 febbraio, il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories in cui si vedevano chiaramente le lenzuola del suo letto.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che quelle stesse lenzuola erano comparse poche ore prima anche nelle stories della sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra.

La verità di Andrea sul presunto incontro con la sua ex fidanzata Alessandra

Essendo identiche, Deianira ha riportato la segnalazione secondo la quale i due stessero insieme post uscita dal Grande Fratello Vip ma Zenga ha subito rigettato al mittente tali accuse.

Il ragazzo, infatti, ha pubblicato delle altre stories in cui ha dimostrato di essere a casa sua e in compagnia di sua madre Roberta Termali.

Insomma, i fan della coppia Rosalinda-Andrea possono stare tranquilli, perché non c'è stato nessun incontro e soprattutto nessun tradimento ai danni di Cannavò.

Le prime parole di Andre Zenga su Rosalinda dopo l'uscita dal GF Vip

Intanto, tornando al rapporto che si è venuto a creare in casa con Rosalinda, Andrea intervistato a “Casa Chi” ha ammesso che in questo momento non se la sente ancora di dire “ti amo” all’attrice siciliana conosciuta all’interno della casa di Cinecittà.

Zenga, però, ha ammesso Rosalinda ha già conquistato sua mamma Roberta Termali.

A proposito invece della situazione che si è venuta a creare in casa tra Rosalinda e Dayane Mello, Zenga non ha nascosto che lunedì 22 febbraio, dopo la dichiarazione d’amore della modella brasiliana alla Cannavó, è rimasto abbastanza spiazzato. " È stata una spina nel fianco" ha ammesso il ragazzo.

Andrea, però, sostiene che quel “ti amo” detto dalla Mello all’attrice siciliana sarebbe più simile ad un “ti voglio bene”. Ma è davvero così? Secondo i fan social del GF Vip, Dayane si sarebbe innamorata per davvero della sua amica.